O Tablolara Yirmi Yıl Önce Bir Tek Reha Bilge Baktı

Reha Bilge daha yeni Galatasaraylılar Derneği başkanı olmuş, görevi gereği bu eve bir ziyarete gidiyor. Sıradan bir ziyaret olacak; imza atılacak, çay içilecek, çıkılacak. Ama duvarda tablolar var: yağlıboyalar, karakalem çalışmaları. Reha Bilge o tabloların önünde duruyor, çünkü onları yapan Tevfik Fikret.

O güne kadar kimse bunu söylememiş. Fikret'in şiiri okunmuş, ezberlenmiş, mermere kazınmış; ama fırçası tam orada, o duvarda, kimsenin fark etmediği bir köşede beklemiş. Çoğu kişinin 'ne güzelmiş' deyip geçeceği o an, Reha Bilge için yirmi yıl sürecek bir işin ilk sayfası oluyor.

Bir düşünün.

Türk edebiyatının en bilinen isimlerinden biri Tevfik Fikret. Lise kitaplarında, salon isimlerinde, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' sözüyle hepimizin aklında. Ama onun ressam olduğunu adıyla sanıyla ilk kez 2005'te Reha Bilge fark ediyor. Bu ülke biraz da böyle bir ülke işte: hazinenin üstüne oturur, sonra kalkıp hazine arar.

Peki kimdi Tevfik Fikret?

Sadece şair değildi. Galatasaray Sultanisi'nin müdürü, bir eğitimciydi. Futbolu sevenlerin pek bilmediği bir yönü daha vardı üstelik: Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk, en kırılgan yıllarında kulübe kol kanat germiş bir hamiydi. Yani bugün dört kez üst üste, toplamda yirmi altıncı şampiyonluk konuşulurken, daha kimse topu ciddiye almazken en arkada duran isimlerden biri.

Hem de bütün bunları 47 yıllık kısacık bir ömre sığdırmış. İnsanın daha yeni olgunlaştığı bir yaşa bir şairi, bir müdürü, bir ressamı, bir hamiyi.