O Tablolara Yirmi Yıl Önce Bir Tek Reha Bilge Baktı
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Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum.
Bazı şeyler renk tutmaz.
Galatasaray'a dair bir hikâye anlatacağım size, hem de gönülden. Çünkü bu hikâyede kupa yok, derbi yok, şampiyonluk kavgası yok. Sadece bir duvara bakış var; bir de o bakışı yirmi yıllık bir işe çeviren bir insan, Reha Bilge.
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2005 yılı. Aşiyan. Boğaz'a tepeden bakan o müze ev.
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Neyse, dönelim Reha Bilge'ye; çünkü asıl tatlı kısım orada.
Gelelim 7 Haziran 2026'ya, Pilav Günü'ne.
Çünkü mesele hiçbir zaman yalnızca o değildi.
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