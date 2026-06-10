Personal Trainer'ların %80'i Neden İşe Yaramıyor?

Fitness sektöründe acı ama gerçek bir durum daha var.

Bazı trainerlar müşterinin sonucundan çok devamlılığını önemser.

Çünkü gelir modeli buna dayanır.

Üye gelişirse harika.

Gelişmezse de seanslar devam eder.

Bu yüzden bazı insanlar aylarca hatta yıllarca personal training alıp aynı noktada kalabilir.

Çünkü süreç ölçülmez.

Veriler takip edilmez.

İlerleme analiz edilmez.

Programlar güncellenmez.

Sorunlar tespit edilmez.

Gerçek profesyoneller ise tam tersini yapar.

Ölçer.

Kaydeder.

Karşılaştırır.

Gerekirse sistemi değiştirir.

Çünkü amaç üyeyi kendine bağımlı yapmak değil, sonuç almaktır.

Peki İyi Bir Personal Trainer Nasıl Anlaşılır?

Aslında düşündüğünüz kadar zor değil.

Bir trainerı değerlendirirken ilk bakmanız gereken şey kendi fiziği değildir.

Öğrencileridir.

Bir spor salonuna girdiğinizde etrafınıza bakın.

O trainerın öğrencileri ne kadar süredir onunla çalışıyor?

Hâlâ geliyorlar mı?

Hâlâ gelişiyorlar mı?

Çünkü insanların büyük çoğunluğu para verdiği halde sonuç alamadığı bir sistemin içinde uzun süre kalmaz.

Bir üyeyi bir ay boyunca etkileyebilirsiniz.

İki ay boyunca motive edebilirsiniz.

Ama altı ayı, bir yılı, iki yılı kandırarak geçiremezsiniz.

Eğer bir trainerın öğrencileri yıllardır onunla çalışıyorsa bunun çok basit bir açıklaması vardır:

Sonuç alıyorlardır.

İnsanlar sonuç aldıkları yere geri döner.

Sonuç alamadıkları yerden ise sessizce uzaklaşırlar.

Bu yüzden iyi bir antrenörü anlamanın en hızlı yolu onun Instagram hesabına değil, öğrencilerine bakmaktır.

Çünkü bir trainerın gerçek karnesi kendi vücudu değil, yetiştirdiği insanlardır.

Size sürekli yeni hareket göstermeye çalışmaz.

Size sürdürebileceğiniz bir sistem kurmaya çalışır.

Her sorunun cevabını bildiğini iddia etmez.

Öğrenmeye devam eder.

Sadece antrenmanla ilgilenmez.

Uykuyu sorar.

Stresi sorar.

Beslenmeyi sorar.

Hayatınızı sorar.

Çünkü bilir ki insan vücudu spor salonunun içinde değil, hayatın içinde şekillenir.

Ve en önemlisi...

Size kendisine ihtiyaç duymadan devam edebileceğiniz bir yapı kurmaya çalışır.