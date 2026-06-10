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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Sezon Finalinde Veda Etti

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Sezon Finalinde Veda Etti

Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 09:41
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı da sezona ara veren yapımlar arasında yer aldı. 4. sezonuyla gelecek sezon ekrana gelecek olan yapım, 9 Haziran'da yayınlanan heyecanı yüksek bölümüyle sezon finali yaptı. Merak uyandıran dizide önemli bir ayrılık gerçekleşti.

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Üç sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek yıl da yayın hayatına devam edecek.

Üç sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek yıl da yayın hayatına devam edecek.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi salı günlerinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Her ne kadar reytinglerde zirveyi göremese de kemik kitlesiyle gücünü korumayı sürdürüyor.

Dizinin sezon finaliyle birlikte kadroda değişiklikler yaşanacağı öğrenilmişti.

Dizinin sezon finaliyle birlikte kadroda değişiklikler yaşanacağı öğrenilmişti.

83. bölümüyle ekrana ara veren Mehmed: Fetihler Sultanı'nda sevilen oyuncu Ertan Saban ayrılığı yaşandı. Vlad Tepeş (Dracula) karakterine hayat veren Ertan Saban, temposu ve heyecanı yüksek bir sahneyle diziye veda etti.

Ertan Saban'ın Mehmed: Fetihler Sultanı'na veda ettiği sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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