Veda Eden Edene: Başrolle Birlikte 2 Oyuncunun Daha Ayrıldığı A.B.İ.'nin Senaristi de Diziye Veda Etti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de başrol krizi yaşanmıştı. Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun veda ettiği dizide adeta yaprak dökümü yaşandı. Saraçoğlu'nun ardından Tarık Pabuççuoğlu'nun da ayrıldığı A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Saadet'i Nihal Koldaş da ekibe veda etti. Oyuncuların ardından sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından yeni başrolün Sinem Kobal olduğu iddia edilmiş ancak iddialar yalanlanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın