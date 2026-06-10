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Veda Eden Edene: Başrolle Birlikte 2 Oyuncunun Daha Ayrıldığı A.B.İ.'nin Senaristi de Diziye Veda Etti!

Veda Eden Edene: Başrolle Birlikte 2 Oyuncunun Daha Ayrıldığı A.B.İ.'nin Senaristi de Diziye Veda Etti!

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 08:37
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Atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de başrol krizi yaşanmıştı. Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun veda ettiği dizide adeta yaprak dökümü yaşandı. Saraçoğlu'nun ardından Tarık Pabuççuoğlu'nun da ayrıldığı A.B.İ. dizisinin sezon finalinde Saadet'i Nihal Koldaş da ekibe veda etti. Oyuncuların ardından sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşti.

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Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Yayın hayatına başladığı günden sezon finaline kadar başroller arasındaki yaş farkıyla eleştirilen A.B.İ.'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı ve ayrılık kararıyla şaşkınlık yarattığı A.B.İ. dizisinden daha sonra Tarık Papuççuoğlu'nun da ayrılacağı öğrenilmişti. Dizide Saadet'e hayat veren Nihal Koldaş da diziye veda etti. Nihal Koldaş'ın ayrılık nedeninin sezon sonuna kadar olan sözleşmesi olduğu öğrenildi.

Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından yeni başrolün Sinem Kobal olduğu iddia edilmiş ancak iddialar yalanlanmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından yeni başrolün Sinem Kobal olduğu iddia edilmiş ancak iddialar yalanlanmıştı.

Oyuncular arasındaki yaprak dökümü dizinin senaristine de sıçradı. Dizinin senaristi Eylem Canpolat, 'Haftalardır bizi destekleyen izleyen dert edinen herkese bin teşekkür. Dizimizin sezon finali benim de son bölümüm. Yeni hikayelerde görüşmek üzere…' paylaşımını yaparak diziye veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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