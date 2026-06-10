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Uzak Şehir'den Ayrılmadan Anlaşmıştı: 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Çekimlere Başladı

Uzak Şehir'den Ayrılmadan Anlaşmıştı: 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Çekimlere Başladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 09:13
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Kanal D'de üçüncü sezon hazırlıklarına başlayan ve ilk iki sezonuyla rekordan rekora koşan Uzak Şehir, bu sezon pek çok vedaya sahne oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, ani ayrılığıyla herkesi şaşırtmıştı. Alper Çankaya'nın yeni dizisi daha Uzak Şehir sezon finali yapmadan belli olmuştu. Dizinin çekimleri başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir'e ani vedasıyla herkesi şaşırtan Alper Çankaya'nın yeni dizisi, Uzak Şehir daha sezon finali yapmadan belli olmuştu.

Uzak Şehir'e ani vedasıyla herkesi şaşırtan Alper Çankaya'nın yeni dizisi, Uzak Şehir daha sezon finali yapmadan belli olmuştu.

Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği 8 bölümlük 'Eve Giden Yol' dizisine dahil olan Alper Çankaya'nın Uzak Şehir henüz sezon finali yapmadan ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bilecik’te terkedilmiş bir köyde çekilecek Eve Giden Yol dizisi ise kadrosuyla merak uyandırmıştı.

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Eve Giden Yol dizisinde Dizide Aras Bulut İynemli “Kemal Mezinniler”, Nilperi Şahinkaya Kemal’in eşi Şebnem’e hayat verecek.

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Eve Giden Yol dizisinde Dizide Aras Bulut İynemli “Kemal Mezinniler”, Nilperi Şahinkaya Kemal’in eşi Şebnem’e hayat verecek.

Onur Saylak, Alper Çankaya, Ahmet Kürşat Öcalan, Özge Törer, Halil Babür, Caner Solmaz gibi isimlerin rol aldığı dizi bugün sete çıkıyor. Alper Çankaya da Kemal’in arkadaşı Şahin Kadılı’ya hayat verdiği dizide Uzak Şehir'in ardından sete çıkmaya hazırlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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