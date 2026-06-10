Uzak Şehir'den Ayrılmadan Anlaşmıştı: 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Çekimlere Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'de üçüncü sezon hazırlıklarına başlayan ve ilk iki sezonuyla rekordan rekora koşan Uzak Şehir, bu sezon pek çok vedaya sahne oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, ani ayrılığıyla herkesi şaşırtmıştı. Alper Çankaya'nın yeni dizisi daha Uzak Şehir sezon finali yapmadan belli olmuştu. Dizinin çekimleri başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'e ani vedasıyla herkesi şaşırtan Alper Çankaya'nın yeni dizisi, Uzak Şehir daha sezon finali yapmadan belli olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Eve Giden Yol dizisinde Dizide Aras Bulut İynemli “Kemal Mezinniler”, Nilperi Şahinkaya Kemal’in eşi Şebnem’e hayat verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın