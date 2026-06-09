Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun, Uzak Şehir'in Sezon Finali Sonrası Çırak Dizisinde Bir Araya Geldi
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Dizinin Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin 2. sezonunda bir araya gelirken ikili okuma provasında buluştu. Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'in sezon finali sonrası ayrılığı kısa sürdü.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Pazartesi akşamlarının reyting lideri aşiret dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda etti.
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Uzak Şehir'in Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin okuma provasında bir araya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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