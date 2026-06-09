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Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun, Uzak Şehir'in Sezon Finali Sonrası Çırak Dizisinde Bir Araya Geldi

Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun, Uzak Şehir'in Sezon Finali Sonrası Çırak Dizisinde Bir Araya Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 17:21
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Dizinin Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin 2. sezonunda bir araya gelirken ikili okuma provasında buluştu. Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'in sezon finali sonrası ayrılığı kısa sürdü.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

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Pazartesi akşamlarının reyting lideri aşiret dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda etti.

Pazartesi akşamlarının reyting lideri aşiret dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda etti.

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 2 sezondur zirveden inmiyor. Ekrana aşiret dizilerinin geri gelmesini sağlayan Uzak Şehir'in başarısı takdir edilesi olurken sevilen dizi, tam 4 oyuncusunun kadrodan çıktığı etkileyici bir sezon finali bölümü yayınlayarak yaz sezonuna girdi. Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayında yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen Uzak Şehir henüz bitmişken dizide Cihan ve Sadakat karakterlerine hayat veren Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun, Çırak dizisinde buluştu.

Uzak Şehir'in Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin okuma provasında bir araya geldi.

Uzak Şehir'in Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin okuma provasında bir araya geldi.

Uzak Şehir'in sezon finali yapmasının ardından Çırak dizisinin çekimlerine geçen Gonca Cilasun ve Ozan Akbaba'nın tatili kısa sürdü. Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları, Çırak dizisinin 2. sezon okuma provasında bir araya geldi. Çırak dizisinin 15 Haziran'da başlayacak çekimleri Kars'ta gerçekleşecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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