Finallerin Ardından Yaz Dizileri Yayına Girdi, Güncel Dizi Takvimi Yine Değişti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sezonun bitmesiyle reytingi düşük olan yerli diziler final yapıp ekrana veda ederken yeni sezon onayı alanlar ekran arası verdi. Öte yandan yaz sezonunu boş geçmek istemeyen bazı kanallar yeni yaz dizilerini duyurdu. Cennetin Çocukları, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Delikanlı, Kıskanmak dizilerinin final yapması ve Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu adlı yaz dizilerinin yayın hayatına başlamasıyla yayın akışı tamamen değişti.
Final kararları ve yeni dizilerin yayına girmesiyle değişen dizi takvimini sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın dönemi biterken tam 5 dizi final yapıyor. Öte yandan kanallar 4 yeni yaz dizisini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final yapan diziler ve yeni yaz dizileriyle değişen yeni yayın akışı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın