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Finallerin Ardından Yaz Dizileri Yayına Girdi, Güncel Dizi Takvimi Yine Değişti

Finallerin Ardından Yaz Dizileri Yayına Girdi, Güncel Dizi Takvimi Yine Değişti

yerli dizi Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 13:28
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Sezonun bitmesiyle reytingi düşük olan yerli diziler final yapıp ekrana veda ederken yeni sezon onayı alanlar ekran arası verdi. Öte yandan yaz sezonunu boş geçmek istemeyen bazı kanallar yeni yaz dizilerini duyurdu. Cennetin Çocukları, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Delikanlı, Kıskanmak dizilerinin final yapması ve Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu adlı yaz dizilerinin yayın hayatına başlamasıyla yayın akışı tamamen değişti.

Final kararları ve yeni dizilerin yayına girmesiyle değişen dizi takvimini sizler için derledik.

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Yayın dönemi biterken tam 5 dizi final yapıyor. Öte yandan kanallar 4 yeni yaz dizisini duyurdu.

Yayın dönemi biterken tam 5 dizi final yapıyor. Öte yandan kanallar 4 yeni yaz dizisini duyurdu.

Eşref Rüya, Cennetin Çocukları, Kıskanmak, Delikanlı ve Kuruluş Orhan dizilerinin final yapmasının ardından değişen yayın akışı yeni yaz dizilerinin duyurulmasıyla tekrardan değişiklik gösterdi. Kanal D'de Daha 17, ATV'de Altı Üstü İstanbul, Show TV'de Muhtemel Aşk ve Star TV'de Doğanın Kanunu dizileri yayınlanacak.

5 dizinin final yapması ve 4 yeni yaz dizisinin yayına girmesiyle yayın akışı değişti. Yeni dizi takvimini sizler için derledik.

Final yapan diziler ve yeni yaz dizileriyle değişen yeni yayın akışı:

Final yapan diziler ve yeni yaz dizileriyle değişen yeni yayın akışı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

  • TRT 1: Teşkilat

  • Star TV: Çirkin

  • Kanal D: Daha 17

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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