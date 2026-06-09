Aynı Yaştaki Erkek Oyuncular 'Genç Aşık', Kadın Oyuncular 'Anne': Sektördeki Yaş Tartışması Yeniden Gündemde!
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Dizi sektöründe son yıllarda en çok konuşulan konuların başında dizilerin başrolleri arasındaki yaş farkı geliyor. 40 yaşını aşan erkek oyunculara 20'li yaşlarında kadın partner yazılırken, 35 yaş üstü kadın oyunculara 'anne' rolü veriliyor. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partner olduğu sezonda 35 yaşındaki Deniz Baysal ve 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin liseli veya üniversite mezunu gençlerin anneleri rolünde yazılmaları tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.
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Dizi sektörü son yıllarda partnerler arasındaki yaş farkı eleştirileriyle çalkalanıyor.
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Erkekler 50 yaşında bile genç aşık rolü oynayabilirken, kadın oyuncular 30'lu yaşlara adım attığı an anne rolleriyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.
Sezon bitmişken X'te bir kullanıcı Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 dizisinde liseli annesi olması ve Deniz Baysal'ın Taşacak Bu Deniz'de 20 yaşında bir genç kadının annesi olmasını hatırlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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