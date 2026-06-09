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Aynı Yaştaki Erkek Oyuncular 'Genç Aşık', Kadın Oyuncular 'Anne': Sektördeki Yaş Tartışması Yeniden Gündemde!

Aynı Yaştaki Erkek Oyuncular 'Genç Aşık', Kadın Oyuncular 'Anne': Sektördeki Yaş Tartışması Yeniden Gündemde!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 13:16
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Dizi sektöründe son yıllarda en çok konuşulan konuların başında dizilerin başrolleri arasındaki yaş farkı geliyor. 40 yaşını aşan erkek oyunculara 20'li yaşlarında kadın partner yazılırken, 35 yaş üstü kadın oyunculara 'anne' rolü veriliyor. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partner olduğu sezonda 35 yaşındaki Deniz Baysal ve 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin liseli veya üniversite mezunu gençlerin anneleri rolünde yazılmaları tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

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Dizi sektörü son yıllarda partnerler arasındaki yaş farkı eleştirileriyle çalkalanıyor.

Dizi sektörü son yıllarda partnerler arasındaki yaş farkı eleştirileriyle çalkalanıyor.

Özellikle son sezonlarda 30-40 yaş üstü erkek oyunculara yazılan genç partnerlere karşılık aynı yaştaki kadın oyunculara verilen anne rolleri eleştirilerin artmasına yol açıyor. Sadece 2025-2026 sezonunda bile 40 yaşındaki Onur Tuna ile 26 yaşındaki Simay Barlas, 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu, 46 yaşındaki Murat Yıldırım ile 26 yaşındaki Cemre Baysel, 43 yaşındaki İbrahim Çelikkol ile 27 yaşındaki Sıla Türkoğlu, 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 23 yaşındaki Lizge Cömert partner oldu. 

Hal böyle olunca Türkiye’de dizi sektörü ne yazık ki kadın oyuncular için 'erken emeklilik' ya da 'raf ömrü' baskısını iyice hissettirmeye başladı. Erkek oyuncular yaş aldıkça karizmatik, olgun ve otoriter başroller olarak konumlandırılıp yanlarına 20’li yaşlarda partnerler yazılırken, 30'lu yaşlarının ortasındaki kadın oyuncuların kendilerinden sadece birkaç yaş küçük oyuncuların 'annesi' rolüne bürünmesi tam bir çifte standart olarak görülmeye başlandı.

Erkekler 50 yaşında bile genç aşık rolü oynayabilirken, kadın oyuncular 30'lu yaşlara adım attığı an anne rolleriyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.

Erkekler 50 yaşında bile genç aşık rolü oynayabilirken, kadın oyuncular 30'lu yaşlara adım attığı an anne rolleriyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.

Yaş farkı tartışmaları sürerken anne rolü yazılan kadın oyuncular da tartışmaya konu oldu. Bir Sevdadır dizisinde 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu’nun annesini 1985 doğumlu Sinem Öztürk'ün canlandırması tam anlamıyla kaos yaratmıştı. Yaş farkı ve partnerlerle ilgili seçimler ünlüler tarafından da eleştirilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 'Bu sezon dizilere baktığınızda yarısından çoğunda adamlar neredeyse 40-50 küsur yaşlarında. Kızlar 20-25 yaşında. Niye 40 yaşında bir kadının yanına 20'lik bir erkek koyamıyoruz? Olmaz, çünkü ahlaki kurallarımıza ters düşüyor. Öbürü çok mu doğru? Ekranda da çok çirkin duruyor.' açıklamasında bulunurken Deniz Çakır ise, 'Kadının küçük, erkeğin büyük olduğu rollere rastlıyoruz. Hayatta olduğu gibi dizide de olabilir ama asıl mesele kadın oyunculara 'raf ömrü' var gibi bakılması.' diyerek tartışmaya dahil olmuştu.

Sezon bitmişken X'te bir kullanıcı Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 dizisinde liseli annesi olması ve Deniz Baysal'ın Taşacak Bu Deniz'de 20 yaşında bir genç kadının annesi olmasını hatırlattı.

Sezon bitmişken X'te bir kullanıcı Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 dizisinde liseli annesi olması ve Deniz Baysal'ın Taşacak Bu Deniz'de 20 yaşında bir genç kadının annesi olmasını hatırlattı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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