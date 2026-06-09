Aynı Yaştaki Erkek Oyuncular 'Genç Aşık', Kadın Oyuncular 'Anne': Sektördeki Yaş Tartışması Yeniden Gündemde!

Özellikle son sezonlarda 30-40 yaş üstü erkek oyunculara yazılan genç partnerlere karşılık aynı yaştaki kadın oyunculara verilen anne rolleri eleştirilerin artmasına yol açıyor. Sadece 2025-2026 sezonunda bile 40 yaşındaki Onur Tuna ile 26 yaşındaki Simay Barlas, 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu, 46 yaşındaki Murat Yıldırım ile 26 yaşındaki Cemre Baysel, 43 yaşındaki İbrahim Çelikkol ile 27 yaşındaki Sıla Türkoğlu, 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 23 yaşındaki Lizge Cömert partner oldu.

Hal böyle olunca Türkiye’de dizi sektörü ne yazık ki kadın oyuncular için 'erken emeklilik' ya da 'raf ömrü' baskısını iyice hissettirmeye başladı. Erkek oyuncular yaş aldıkça karizmatik, olgun ve otoriter başroller olarak konumlandırılıp yanlarına 20’li yaşlarda partnerler yazılırken, 30'lu yaşlarının ortasındaki kadın oyuncuların kendilerinden sadece birkaç yaş küçük oyuncuların 'annesi' rolüne bürünmesi tam bir çifte standart olarak görülmeye başlandı.