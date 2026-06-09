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NOW’ın Yeni Dizisi Ömür Usta’nın Kadrosuna Usta Bir İsim Katıldı

NOW’ın Yeni Dizisi Ömür Usta’nın Kadrosuna Usta Bir İsim Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 12:35
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NOW’ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisinde hazırlıklar sürüyor. Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanan proje eylül ayında seyirciyle buluşacak. Çekimlerine temmuz sonunda başlanması planlanan dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi bir araya getiren yapım son dönemin merak edilen projeleri arasında yer alıyor. Şimdiyse usta bir isimle anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ömür Usta’nın merkezinde üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Ömür’ün hikâyesi yer alıyor.

Ömür Usta’nın merkezinde üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Ömür’ün hikâyesi yer alıyor.

Nurgül Yeşilçay’ın hayat vereceği Ömür, tamircilik yaparak yaşamını sürdürüyor. Eşi evden çıktıktan sonra ortadan kaybolunca çocuklarıyla yalnız kalan karakter, hayatın tüm yükünü omuzlamak zorunda kalıyor. Hikâye daha sonra Ömür’ün büyük ikramiye kazanmasıyla farklı bir noktaya taşınıyor. Bu gelişme hem onun hem de çevresindeki insanların hayatında önemli değişikliklere neden oluyor.

Dizinin kadrosuna katılan son isim ise Zerrin Sümer oldu.

Dizinin kadrosuna katılan son isim ise Zerrin Sümer oldu.

Usta oyuncunun projede Müzeyyen karakterini canlandıracağı öğrenildi. Müzeyyen, Ömür’ün kayınvalidesi olarak hikâyede yer alacak. Böylece aile içindeki dengeleri etkileyecek karakterlerden biri de netleşmiş oldu.

Ömür Usta’nın oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay’ın yanı sıra Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, Cem Arda, Gülçin Kültür ve Pınar Çağlar Gençtürk de bulunuyor. Temmuz sonunda sete çıkacak dizinin eylül ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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