NOW’ın Yeni Dizisi Ömür Usta’nın Kadrosuna Usta Bir İsim Katıldı
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NOW’ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisinde hazırlıklar sürüyor. Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanan proje eylül ayında seyirciyle buluşacak. Çekimlerine temmuz sonunda başlanması planlanan dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi bir araya getiren yapım son dönemin merak edilen projeleri arasında yer alıyor. Şimdiyse usta bir isimle anlaşma yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ömür Usta’nın merkezinde üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Ömür’ün hikâyesi yer alıyor.
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Dizinin kadrosuna katılan son isim ise Zerrin Sümer oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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