Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Selin Türkmen Feyza Civelek Sorulunca Tepki Gösterdi
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Kızılcık Şerbeti sezon arasına girerken dizide yaşanan ayrılıklar da gündemde kalmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, bu sezon birçok oyuncusuna veda etti. Hikâyedeki değişimlerle birlikte kadroda da önemli ayrılıklar yaşandı. Bu isimlerden biri de Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen oldu. Türkmen, hem ayrılık süreciyle ilgili konuştu hem de kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Özellikle Feyza Civelek hakkında gelen soru sonrası verdiği cevap dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sezon boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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