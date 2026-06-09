Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Selin Türkmen Feyza Civelek Sorulunca Tepki Gösterdi

Sezon finali yapan dizide bazı karakterlerin hikâyeleri tamamlandı ve kadroda değişiklikler yaşandı. Selin Türkmen de diziye veda eden oyuncular arasında yer aldı. Çimen karakteriyle uzun süre seyirci karşısına çıkan genç oyuncunun ayrılığı sosyal medyada da konuşulmuştu.

Magazin tarafından görüntülenen Selin Türkmen’e diziden ayrılma süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu, ayrılığın tek taraflı alınmış bir karar olmadığını ifade etti. Sürecin hem yapım ekibi hem de kendisinin ortak değerlendirmesi sonucunda şekillendiğini söyledi. Sözleşme süresinin sona erdiğini belirten Türkmen, devam etmeme kararının bu süreçte alındığını dile getirdi.

Öte yandan sohbet sırasında Feyza Civelek hakkında da soru yöneltildi. Selin Türkmen ise bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti. Oyuncu, “Benimle alakalı olmayan sorulara cevap vermek istemiyorum” diyerek konuya girmemeyi tercih etti. Kısa açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.