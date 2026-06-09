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Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Selin Türkmen Feyza Civelek Sorulunca Tepki Gösterdi

Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Selin Türkmen Feyza Civelek Sorulunca Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 11:01
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Kızılcık Şerbeti sezon arasına girerken dizide yaşanan ayrılıklar da gündemde kalmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, bu sezon birçok oyuncusuna veda etti. Hikâyedeki değişimlerle birlikte kadroda da önemli ayrılıklar yaşandı. Bu isimlerden biri de Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen oldu. Türkmen, hem ayrılık süreciyle ilgili konuştu hem de kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verdi. Özellikle Feyza Civelek hakkında gelen soru sonrası verdiği cevap dikkat çekti.

Kaynak: 2. Sayfa

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sezon boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sezon boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla sık sık gündeme geldi.

Sezon finali yapan dizide bazı karakterlerin hikâyeleri tamamlandı ve kadroda değişiklikler yaşandı. Selin Türkmen de diziye veda eden oyuncular arasında yer aldı. Çimen karakteriyle uzun süre seyirci karşısına çıkan genç oyuncunun ayrılığı sosyal medyada da konuşulmuştu.

Magazin tarafından görüntülenen Selin Türkmen’e diziden ayrılma süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu, ayrılığın tek taraflı alınmış bir karar olmadığını ifade etti. Sürecin hem yapım ekibi hem de kendisinin ortak değerlendirmesi sonucunda şekillendiğini söyledi. Sözleşme süresinin sona erdiğini belirten Türkmen, devam etmeme kararının bu süreçte alındığını dile getirdi. 

Öte yandan sohbet sırasında Feyza Civelek hakkında da soru yöneltildi. Selin Türkmen ise bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti. Oyuncu, “Benimle alakalı olmayan sorulara cevap vermek istemiyorum” diyerek konuya girmemeyi tercih etti. Kısa açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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