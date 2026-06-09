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"Hikayesi Bitti" Demişti: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Diziden Ayrılık Nedeniyle İlgili İddia!

"Hikayesi Bitti" Demişti: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Diziden Ayrılık Nedeniyle İlgili İddia!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 08:35
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Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarılara imza attı. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi hem bölgenin turist akınına uğramasının nedenlerinden biri oldu, hem de dizi sektörüne yön vererek toprak ve aşiret temalı dizi sayılarında artış yaşanmasını sağladı. Sezon boyunca 10+ reytingi koruyan dizi, bayram haftasında yaptığı sezon finaliyle de yaklaşık 10 reyting almayı başararak sezona ara verdi. Temposu ve heyecanı yüksek geçen sezon finalinde Demir'i canlandıran Ferit Kaya, Boran'a hayat veren Burç Kümbetlioğlu ile dizinin Şahin'i Alper Çankaya diziden ayrıldılar. Gel Konuşalım programında Ece Erken, Ferit Kaya'nın ayrılık nedenine dair önemli bir iddiada bulundu.

Kaynak: Gel Konuşalım

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Rekortmen dizi Uzak Şehir üçüncü sezonuna giderken diziden ayrılık haberleri art arda geldi.

Rekortmen dizi Uzak Şehir üçüncü sezonuna giderken diziden ayrılık haberleri art arda geldi.

İki sezon boyunca dizinin kötüsü Demir'e hayat veren ve ikonik bir karakter yaratmayı başaran Ferit Kaya, Alper Çankaya ve Burç Kümbetlioğlu ile birlikte diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu bir kötü karakteri sevdirmeyi başarmış ve sezonun en iyi 'kötü'lerinden biri olmuştu. Diziden neden ayrıldığı sorusuna ise 'Demir'in hikayesi bitti' cevabını vermişti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı ayrılıkla ilgili önemli iddialar ortaya attı.

Ece Erken, Ferit Kaya'nın aylar önce projeden ayrılmak istediğini ilettiğini, hikayenin buna göre yazıldığını iddia etti. Ayrıca Ece Erken, eşi Yasemin Ceren Kaya'nın da Ferit Kaya'nın diziden ayrılmasını istediği iddiasında bulundu. Ferit Kaya'nın eşi, henüz ayrılık net değilken 'Kapanış' paylaşımı yapmış ve ayrılık iddialarının gündeme gelmesine yol açmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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