"Hikayesi Bitti" Demişti: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın Diziden Ayrılık Nedeniyle İlgili İddia!

Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarılara imza attı. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi hem bölgenin turist akınına uğramasının nedenlerinden biri oldu, hem de dizi sektörüne yön vererek toprak ve aşiret temalı dizi sayılarında artış yaşanmasını sağladı. Sezon boyunca 10+ reytingi koruyan dizi, bayram haftasında yaptığı sezon finaliyle de yaklaşık 10 reyting almayı başararak sezona ara verdi. Temposu ve heyecanı yüksek geçen sezon finalinde Demir'i canlandıran Ferit Kaya, Boran'a hayat veren Burç Kümbetlioğlu ile dizinin Şahin'i Alper Çankaya diziden ayrıldılar. Gel Konuşalım programında Ece Erken, Ferit Kaya'nın ayrılık nedenine dair önemli bir iddiada bulundu.

Kaynak: Gel Konuşalım