Sevgili Koç, bu Mayıs ayı hissel dünyanda adeta 'Bir havai fişek gösterisiyle başlıyor' desek yeridir! Zira, 5 Mayıs'taki Venüs ile Jüpiter açısı, partnerinle arandaki tutkuyu daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici bir romantizmin içine hapsediyor. Ancak bu pembe tablonun arkasında, sevgilinin senden titizlikle sakladığı maddi bir gerçeğin ya da karanlık bir sırrın aniden gün yüzüne çıkma ihtimali var. İşte bu yüzleşme, sarsılmaz dediğin güven duygusunu yerle bir ederek keskin bir yol ayrımına neden olabilir.

Eğer kalbin boşsa, bu ay geçmişin gölgesinden hiç ummadığın bir aşk doğabilir. Eskiden diş bilediğin bir rakibinin aslında sana karşı ne kadar yoğun arzular beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki elektrikli gerilim bir anda önlenemez bir çekime dönüşecek. Gizli köşelerde fısıldaşacağınız yasak sohbetler ve anlık heyecanların peşinden koşarken, nabzının daha önce hiç bu kadar atmadığını hissedeceksin. Bu tehlikeli oyunun risklerine de kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…