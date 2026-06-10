10 Kişi CHP’den İhraç Edilecek! “Partiyi Arındıracağım" Diyen Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu Başlatıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki krizin ardından geniş çaplı bir 'temizlik' operasyonu için düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun sert mesajlarının hemen ardından, aralarında tanınmış milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişilik sürpriz bir ihraç listesi kulislere düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin kurultay süreciyle ilgili verdiği karar sonrası sular durulmuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın