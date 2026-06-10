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10 Kişi CHP’den İhraç Edilecek! “Partiyi Arındıracağım" Diyen Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu Başlatıyor

10 Kişi CHP’den İhraç Edilecek! “Partiyi Arındıracağım" Diyen Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu Başlatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 08:40
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki krizin ardından geniş çaplı bir 'temizlik' operasyonu için düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun sert mesajlarının hemen ardından, aralarında tanınmış milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişilik sürpriz bir ihraç listesi kulislere düştü.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin kurultay süreciyle ilgili verdiği karar sonrası sular durulmuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin kurultay süreciyle ilgili verdiği karar sonrası sular durulmuyor.

Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grubunda yaşanan yüksek gerilimli anların ardından parti genel merkezinde oldukça sert bir durum değerlendirmesi yaptı. Partiyi her türlü kirlilikten arındırma sözü veren Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarına ve delege pazarlıklarına karışanlara kapıyı gösterdi. Kurultay tartışmalarını mahkeme koridorlarına taşıyanlardan hesap soracağını açıkça dile getiren CHP lideri, bu süreçte hiçbir önyargı gütmeden, sadece partinin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz' çıkışı, Ankara siyasetinde yeni bir fırtınanın habercisi oldu.

Bu kararlı mesajların üzerinden çok geçmeden, partiden gönderilecek ilk isimlerin kimler olduğu da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ilk etapta on önemli siyasetçi bulunuyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın televizyon ekranlarından kamuoyuna duyurduğu iddialara göre; Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır için disiplin mekanizması çalıştırılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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