10 Kişi CHP’den İhraç Edilecek! “Partiyi Arındıracağım" Diyen Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu Başlatıyor

Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grubunda yaşanan yüksek gerilimli anların ardından parti genel merkezinde oldukça sert bir durum değerlendirmesi yaptı. Partiyi her türlü kirlilikten arındırma sözü veren Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarına ve delege pazarlıklarına karışanlara kapıyı gösterdi. Kurultay tartışmalarını mahkeme koridorlarına taşıyanlardan hesap soracağını açıkça dile getiren CHP lideri, bu süreçte hiçbir önyargı gütmeden, sadece partinin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz' çıkışı, Ankara siyasetinde yeni bir fırtınanın habercisi oldu.

Bu kararlı mesajların üzerinden çok geçmeden, partiden gönderilecek ilk isimlerin kimler olduğu da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ilk etapta on önemli siyasetçi bulunuyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın televizyon ekranlarından kamuoyuna duyurduğu iddialara göre; Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır için disiplin mekanizması çalıştırılacak.