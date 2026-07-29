Lahmacunun Yanında Ne İçilir? İşte En Lezzetli Eşlikçiler
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İncecik hamuru, baharatlı harcı ve çıtır dokusuyla lahmacun, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak bu lezzeti tamamlayan en önemli detay yanında tercih edilen içecek. Kimi için lahmacun, buz gibi ayrandan başkası ile düşünülemez. Kimileri ise acılı bir şalgam suyunun vazgeçilmez olduğunu savunur. Tabii seçenekler bu kadarla sınırlı değil. Zengin mutfağımızda lahmacuna eşlik eden sıcak, soğuk, ekşi, tatlı ve ferahlatıcı envaiçeşit alternatif var. Peki, lahmacunun yanında ne içilir? İşte lahmacun keyfini bir üst seviyeye taşıyan en lezzetli eşlikçiler...
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Ayran
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Şalgam Suyu
Taze Sıkılmış Limonata
Şalgamlı Ayran
Kola
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Gazoz
Soğuk Çay
Maden Suyu
Meyve Suyu
Çay
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Lahmacunun Yanında En İyi İçecek Hangisi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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