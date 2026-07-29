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Lahmacunun Yanında Ne İçilir? İşte En Lezzetli Eşlikçiler

Lahmacunun Yanında Ne İçilir? İşte En Lezzetli Eşlikçiler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 08:53
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İncecik hamuru, baharatlı harcı ve çıtır dokusuyla lahmacun, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak bu lezzeti tamamlayan en önemli detay yanında tercih edilen içecek. Kimi için lahmacun, buz gibi ayrandan başkası ile düşünülemez. Kimileri ise acılı bir şalgam suyunun vazgeçilmez olduğunu savunur. Tabii seçenekler bu kadarla sınırlı değil. Zengin mutfağımızda lahmacuna eşlik eden sıcak, soğuk, ekşi, tatlı ve ferahlatıcı envaiçeşit alternatif var. Peki, lahmacunun yanında ne içilir? İşte lahmacun keyfini bir üst seviyeye taşıyan en lezzetli eşlikçiler...

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Ayran

Ayran

Lahmacun denince akla ilk gelen içecek elbette ayran. Yoğurdun ferahlatıcı etkisi, baharatlı ve hafif yağlı lahmacunla mükemmel bir denge kurar. Özellikle bol limon ve maydanozlu lahmacunun yanında buz gibi bir ayran en klasik tercih olmaya devam ediyor.

Son yıllarda farklı lezzetler denemeyi sevenler ise naneli ayran, fesleğenli ayran ya da hafif acı biberle aromalandırılmış ayran gibi alternatiflere de ilgi gösteriyor. Klasik tadı korurken küçük dokunuşlarla farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için bu seçenekler de denemeye değer.

Şalgam Suyu

Şalgam Suyu

Acıyı sevenlerin favorisi ise şalgam suyu. Özellikle Adana usulü bol baharatlı lahmacunlarla güçlü aroması sayesinde uyum yakalayan şalgam, yemeğe farklı bir karakter katıyor. 

Tabii siz acısız şalgam da tercih edebilirsiniz!

Taze Sıkılmış Limonata

Taze Sıkılmış Limonata

Yaz aylarında lahmacunun yanında serinletici bir alternatif arıyorsanız, limonata iyi bir seçim olabilir. Ekşi ve hafif tatlı aroması, lahmacunun baharatını dengelerken ferah bir tat bırakır.

Şalgamlı Ayran

Şalgamlı Ayran

Listenin olmazsa olmazı, kebapçıda sunulan şalgamlı ayran da dikkat çeken seçeneklerden biri. Ayranın yumuşaklığı ile şalgamın keskin aromasını bir araya getiren bu içecek, farklı tatlar denemeyi sevenler için ideal.

Özellikle de 'Ne yardan ne serden geçerim.' diyorsanız, şalgamlı ayran tam size göre. Hem ayranın ferahlığını hem de şalgamın kendine has lezzetini tek bardakta buluşturan bu seçenek, son dönemin en popüler eşlikçilerinden biri.

Kola

Kola

Geleneksel olmasa da en çok tercih edilen içeceklerden biri de kola. Gazlı yapısı ve soğuk servis edildiğinde verdiği ferahlık nedeniyle birçok kişi lahmacunu kola ile tüketmeyi tercih ediyor.

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Gazoz

Gazoz

Lahmacunun yanında nostaljik bir tat arayanların favorisi ise gazoz. Özellikle limon aromalı gazozlar, baharatlı lahmacunun ardından ferahlatıcı bir içim sunuyor. Çok ağır olmayan tatlılığı ve hafif gazlı yapısıyla, kola yerine daha hafif bir alternatif arayanların sıkça tercih ettiği içecekler arasında yer alıyor.

Soğuk Çay

Soğuk Çay

Hazır soğuk çaylar da lahmacunun yanında sık tercih edilen seçeneklerden biri. Özellikle gazlı içecek tüketmek istemeyen ama hafif tatlı ve ferahlatıcı bir alternatif arayanlar için iyi bir seçim olabilir. Limon, şeftali veya mango aromalı çeşitleri, lahmacunun baharatlı lezzetine farklı bir dokunuş katabilir.

Maden Suyu

Maden Suyu

Yemek sırasında ağır hissetmek istemeyenler için sade maden suyu oldukça iyi bir tercih. Damakta ferahlık hissi bırakırken lahmacunun yoğun lezzetini bastırmadan eşlik eder. 

Limonlu, elmalı ya da karpuzlu aromalı maden suları da farklı bir alternatif olarak tercih ediliyor. Özellikle sade maden suyunun tadını sevmeyenler için aromalı seçenekler, ferahlatıcı bir eşlikçi sunabiliyor.

Meyve Suyu

Meyve Suyu

Portakal veya karışık meyve suyu gibi asit oranı yüksek seçenekler de özellikle acısız lahmacunların yanında tercih edilebiliyor. Bu tümüyle damak tadına bağlı bir tercih olsa da yoğun şekerli içecekler, lahmacunun doğal lezzetini biraz gölgeliyor diyebiliriz.

Çay

Çay

Her ne kadar ilk akla gelen eşlikçi olmasa da lahmacunun yanında çay içmeyi sevenlerin sayısı az değil. Özellikle yemeğin ardından ya da son lahmacunla birlikte içilen ince belli bir bardak sıcak çay, baharatlı lezzetin ardından damakta hoş bir denge bırakabiliyor. Geleneksel alışkanlıklarından vazgeçemeyenler için çay da iyi bir alternatif.

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Lahmacunun Yanında En İyi İçecek Hangisi?

Lahmacunun Yanında En İyi İçecek Hangisi?

Lezzet açısından bakıldığında ayran hâlâ ilk sıradaki yerini koruyor. Daha yoğun ve baharatlı tatlardan hoşlananlar şalgam suyunu tercih ederken, yaz aylarında limonata veya kola da ferahlatıcı seçenekler arasında öne çıkıyor. Sonuçta en iyi eşlikçi, damak zevkinize göre değişse de lahmacunun baharatını dengeleyecek serin bir içecek seçmek her zaman iyi bir fikir olacaktır.

Sahi, sizin lahmacunla olmazsa olmaz lezzetiniz hangisi?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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