Lahmacunun Yanında Ne İçilir? İşte En Lezzetli Eşlikçiler

Lahmacun denince akla ilk gelen içecek elbette ayran. Yoğurdun ferahlatıcı etkisi, baharatlı ve hafif yağlı lahmacunla mükemmel bir denge kurar. Özellikle bol limon ve maydanozlu lahmacunun yanında buz gibi bir ayran en klasik tercih olmaya devam ediyor.

Son yıllarda farklı lezzetler denemeyi sevenler ise naneli ayran, fesleğenli ayran ya da hafif acı biberle aromalandırılmış ayran gibi alternatiflere de ilgi gösteriyor. Klasik tadı korurken küçük dokunuşlarla farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için bu seçenekler de denemeye değer.