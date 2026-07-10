Türkiye'nin Kebap Haritası: Hangi Şehirde Ne Yenir? Türkiye'nin En İyi Kebabı Hangisi?

Dumanı üstünde tüten cağ kebabından, kuyruk yağıyla şenlenen Tokat kebabına... Hazırsanız, midenize bayram ettirecek Türkiye kebap turuna çıkıyoruz!

Yöresel et kültürümüzün en lezzetli mirasları olan kebaplar, her şehirde bambaşka bir ustalıkla harmanlanıp sofralarımıza geliyor. 'Gerçek lezzet yerinde yenir' mottosuyla hazırladığımız bu rehber, bir sonraki seyahatinizin rotasını tamamen midenizin belirlemesine sebep olabilir. Peki, hangi şehirde ne kebabı yenir?

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