Türkiye'nin Kebap Haritası: Hangi Şehirde Ne Yenir? Türkiye'nin En İyi Kebabı Hangisi?
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Dumanı üstünde tüten cağ kebabından, kuyruk yağıyla şenlenen Tokat kebabına... Hazırsanız, midenize bayram ettirecek Türkiye kebap turuna çıkıyoruz!
Yöresel et kültürümüzün en lezzetli mirasları olan kebaplar, her şehirde bambaşka bir ustalıkla harmanlanıp sofralarımıza geliyor. 'Gerçek lezzet yerinde yenir' mottosuyla hazırladığımız bu rehber, bir sonraki seyahatinizin rotasını tamamen midenizin belirlemesine sebep olabilir. Peki, hangi şehirde ne kebabı yenir?
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ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ TARTIŞMASI: En iyi kebap nerede yenir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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