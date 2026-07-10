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Türkiye'nin Kebap Haritası: Hangi Şehirde Ne Yenir? Türkiye'nin En İyi Kebabı Hangisi?

Türkiye'nin Kebap Haritası: Hangi Şehirde Ne Yenir? Türkiye'nin En İyi Kebabı Hangisi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 08:35
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Dumanı üstünde tüten cağ kebabından, kuyruk yağıyla şenlenen Tokat kebabına... Hazırsanız, midenize bayram ettirecek Türkiye kebap turuna çıkıyoruz!

Yöresel et kültürümüzün en lezzetli mirasları olan kebaplar, her şehirde bambaşka bir ustalıkla harmanlanıp sofralarımıza geliyor. 'Gerçek lezzet yerinde yenir' mottosuyla hazırladığımız bu rehber, bir sonraki seyahatinizin rotasını tamamen midenizin belirlemesine sebep olabilir. Peki, hangi şehirde ne kebabı yenir? 

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ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ TARTIŞMASI: En iyi kebap nerede yenir?

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Edirne'nin meşhur lezzeti satır kebabıyla başlayalım.

Edirne'nin meşhur lezzeti satır kebabıyla başlayalım.

  • Edirne'ye özgü bir kebap çeşidi olan satır kebabına lezzetini veren şey, Güney Trakya Bölgesi'nde yetiştirilen kıvırcık cinsi süt kuzularından yapılıyor olması.

  • Hatay (Antakya) ve Malatya'nın kağıt kebabı ise pişirilme yöntemiyle ön plana çıkan bir kebap çeşidi. Kağıt kebabının lezzetli olması için en önemli kriter, uzun süre hafif ateşte pişirilmesidir.

  • Manisa'nın göz bebeği olan Manisa kebabı, Halep'ten Manisa'ya uzanan 300 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Zira Manisa Kebabı, Osmanlı döneminde Halep'ten gelen ustaların getirdiği bir lezzet olarak bilinir.

Bursa denince akla hemen onun adı gelir: İskender

Bursa denince akla hemen onun adı gelir: İskender

  • Bursa'nın meşhur kebabı iskenderi bu kadar özel yapan şey, etin üstüne dökülen yağ, salça ve altındaki yağlı pide parçaları!

  • Bilecik'in keklik kebabı, ağzı yakmasına rağmen büyük bir keyif alarak soğutmadan yenilmesi gereken kebaplardan.

  • Bolu'nun meşhur orman kebabının diğer kebap türlerinden en büyük farkı, içinde bol bol bezelye olması.

Adana kebabına kim 'Hayır' diyebilir ki?

Adana kebabına kim 'Hayır' diyebilir ki?

  • Adana kebabını anlatmamıza bile gerek yok, zaten lezzetiyle o her şeyi açıklığa kavuşturuyor. 

  • Kastamonu'nun (özellikle Taşköprü ilçesinin) kuyu kebabının lezzetini oluşturmada etin pişirileceği kuyunun özellikleri de önem taşıyor. Yapımı zahmetli olsa da yemesi sonsuz keyifli!

  • Nevşehir (Kapadokya) veya Yozgat'a gidip de testi kebabı yemeden olur mu hiç? Testi kebabı, dar ağızlı bir testide yaklaşık 3 saat boyunca pişirilerek hazırlanıyor.

Oymaağaç kebabını daha önce tatma fırsatınız olmuş muydu?

Oymaağaç kebabını daha önce tatma fırsatınız olmuş muydu?

  • Samsun'a özgü bir kebap çeşidi olan Oymaağaç kebabının en önemli özelliği, oğlak etinden yapılıyor olması.

  • Konya'nın iki yöresel lezzeti bulunuyor: Tirit ve fırın kebabı! İkisi de birbirinden leziz, insanın ağzını sulandırıyor...

Tokat'ın tarihi yerleri ayrı, kebabı ayrı büyüleyici!

Tokat'ın tarihi yerleri ayrı, kebabı ayrı büyüleyici!

  • Tokat'a özgü bir lezzet olan Tokat kebabı, taze kuzu etiyle birlikte soğan, sarımsak, yeşil biber, domates, patlıcan ve patatesle yapılıyor. Kuyruk yağının eriyip sebzelerin üzerine akmasıyla o muhteşem lezzet ortaya çıkar. 

  • Sivas'a özgü bir tür olan Sivas kebabı ise isteğe bağlı olarak kuzu veya koyun etiyle hazırlanan, içinde patlıcan, biber ve domates bulunan leziz bir kebap türü.

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Gaziantep denince aklına et gelmeyen var mıdır?

Gaziantep denince aklına et gelmeyen var mıdır?

  • Gaziantep'e özgü yemekler hakkında sayfalarca yazı yazabiliriz ama Alinazik kebabı, işte o bambaşka... ❤️

  • Urfa'nın kebabı, acıyla arası olmayan ama kebap yemeden duramayanlar için en doğru, en lezzetli tercih!

  • Mardin'in kaburga dolması, oğlak veya kuzunun sağ kaburgasından yapılan ve yapımı saatlerce, yemesi ise birkaç dakika süren bir kebap çeşidi.

Bitişi Erzurum ile yapalım!

Bitişi Erzurum ile yapalım!

  • Erzurum'un cağ kebabı, kaç şiş yerseniz yiyin lezzetine doyamayacağınız kebap çeşitlerinden!

  • Siirt veya Bitlis'e yolunuz düşerse büryan kebabı yemeden oradan ayrılmayın. Kızgın kuyularda pişirilen bu kebap, kuzunun bütününden hazırlanıyor.

  • Diyarbakır'ın cartlak kebabı, kuzunun ciğeri, dalağı ve böbreğinden oluşan bir kebap türü. Bunlarla birlikte etler şişe geçirilip uzun süre pişirilerek leziz hale getiriliyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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