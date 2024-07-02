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Kokusuyla Bile Sizi Mest Etmeye Yetecek! İstanbul'daki En İyi 19 Kebap Mekanı

Kokusuyla Bile Sizi Mest Etmeye Yetecek! İstanbul'daki En İyi 19 Kebap Mekanı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 14:59

Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biri olan kebap, ülkemizin adını dünya genelinde duyuran lezzetlerden biridir. Yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan kebap, çeşit çeşit sunumlarıyla hem göz zevkimizi tatmin eder, hem de damaklarımızda unutulmaz bir lezzet bırakır.

Saymakla bitmeyecek kebap çeşitlerini ustasından yemek isteyenler için Anadolu Yakası'ndaki kebapçılar, tarihi dokuları ve otantik atmosferleriyle; Avrupa Yakası'ndaki kebapçılar ise modern sunumları ve geniş menü seçenekleriyle konuklarına kapılarını açıyor. Haliyle İstanbul'un her iki yakası da kebap severler için adeta bir cennete dönüşüyor. Peki, İstanbul'da kebap nerede yenir? İstanbul'da hangi restoranda, hangi kebap yenir?

Lezzet turuna başlamadan önce, unutmayın, kebap yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürdür. Afiyet olsun!

İstanbul'da Kebap Nerede Yenir?

İstanbul'da Kebap Nerede Yenir?

Dünya bir yana İstanbul bir yana dedirten lezzetleriyle Megakent, ucu bucağı olmayan bir şehir. İçerisinde her yöreye her millete ait bir tat yakalamanızın mümkün olduğu bu şehirde ucuz olduğu kadar güzel kebap mekanları da bulunabiliyor. 

İşte İstanbul'da gitmeniz gereken 19 kebap mekanı! 👇

1. Adana Ocakbaşı

1. Adana Ocakbaşı
www.instagram.com

Adana, Urfa gibi kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz mezeleri de yanında cabası olan bu mekan İstanbul'un Şişli ilçesinde yer almaktadır. Kokusuyla başınızı döndürecek olan Adana Ocakbaşı, Kurtuluş sokaklarında müşterilerini bekliyor.

2. Hamdi Restaurant

2. Hamdi Restaurant
www.instagram.com

Başka şubeleri bulunsa da merkez şubesi Eminönü olan Hamdi Restaurant  haydari, humus gibi mezelerinin ve lezzetli mi lezzetli kebapların yanı sıra şöbiyet ve katmer gibi tatlılarıyla da oldukça ilgi çekici bir lokasyon.

3. Tarihi Galata Kebapçısı

3. Tarihi Galata Kebapçısı

Kozyatağı'nda Tarihi Galata Kebapçısı'nda 'zırh kebabı' yemelisiniz. Menüde, Ali Nazik, kiremitte köfte, üzerine bir de künefe gibi birbirinden özel lezzetler yer alıyor. Zırh ile çekilen etlerle hazırlanan kebapları denemek için İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı'ndaki restoranı da listenize ekleyin.

4. Peymane Ocakbaşı

4. Peymane Ocakbaşı
www.instagram.com

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almakta olan Peymane Ocakbaşı on sekiz yıllık deneyimiyle gerek yemekleri gerekse servisiyle oldukça beğenilen bir kebap mekanı olarak karşımıza çıkıyor.

5. Develi Restaurant

5. Develi Restaurant
www.instagram.com

Pastırmalı humusundan muhamarasına, abugannuşundan kebabına kadar menüsündeki lezzetleriyle 1912 yılından bu yana, onu aşkın şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

6. Khorasani Restaurant

6. Khorasani Restaurant
www.instagram.com

Sadece kebaplarıyla değil menüdeki yemekleriyle, personel ve servisiyle de sevilen bir restoran olan Khorasani Restaurant İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır.

7. Çiya Sofrası

7. Çiya Sofrası
www.instagram.com

Kadıköy ilçesindeki balıkçılar çarşısında yer lan Çiya Sofrası, özgün ve bir o kadar çeşitli yemek alternatifiyle müşterilerine kebap dışındaki lezzetlerle de buluşturan, oldukça da sevilen bir mekan.

8. Sura Kebap Restoran

8. Sura Kebap Restoran
www.instagram.com

Kebaplarının ayrı bir yeri olsa da Türk ve dünya mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleme şansı elde edebileceğiniz Sura Kebap Restoran, Fatih ilçesindeki Sultanahmet semtinde yer almaktadır.

9. Çanak Kebap ve Katmer

9. Çanak Kebap ve Katmer
www.instagram.com

Oruk kebabından çanak kebabına, Gaziantep'in ve Adana'nın ve Halep gibi birçok bölgenin yemek ve tatlılarına ev sahipliği yapan Çanak Kebap ve Katmer Kadıköy'de ve Anadolu yakasında yer alan güzide mekanlardan bir tanesi.

10. Zübeyir Ocakbaşı

10. Zübeyir Ocakbaşı
www.instagram.com

Gerek kebaplarıyla gerek mezeleriyle inanılmaz bir lezzet deneyimi sunan Zübeyir Ocakbaşı, Beyoğlu semtinde kebap ve mezelerinin dışında daha birçok farklı yemek türüne de menüsünde yer veriyor.

11. Kaşıbeyaz

11. Kaşıbeyaz
www.instagram.com

Haşhaşlı kebap, Urfa kebap, fıstıklı kebap, şaşlık kebabı ve akıllara, hayallere sığmayan kebap ve yemekleriyle Kaşıbeyaz özellikle kebap severler için aranan lokasyonlardan bir tanesi olabilir.

12. Ortaköy Harbi Adana

12. Ortaköy Harbi Adana
www.instagram.com

Adana kebabıyla, şalgamıyla mezeleriyle ve güzel manzarasıyla Ortaköy Harbi  Adana, 'Harbi çok iyi.' dedirten lezzetleriyle İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır.

13. Uzunlar Kebap

13. Uzunlar Kebap
www.instagram.com

'Nasıl daha önce fark edemedim?' diyeceğiniz bir mekan olan Uzunlar Kebap İstanbul'un birçok ilçesinde şubesi olan bir yer. 

Kebaptan pideye, dürümden dönere ve daha birçok yemek seçeneğiyle uzun süre damağınızdan ayrılmayacak bir yemek deneyimi yaşatacak!

14. Buhara Ocakbaşı Restaurant

14. Buhara Ocakbaşı Restaurant
www.instagram.com

Fatih ilçesinin Sultanahmet semtinde yer alan Buhara Ocakbaşı Restaurant, en iyi Ocakbaşı mekanlarından birisi. Kapısından girdiğiniz an sarmalanacağınız kokuyla birlikte Buhara'dan Izgara Kebabı yemeden çıkamayacaksınız.

15. Bilice Kebap

15. Bilice Kebap
www.instagram.com

Daha içeriye girmeden yaydığı kokuyla sizleri içine çeken bir mekan olan Bilice Kebap, gerek yemekleriyle gerek müşteri memnuniyetiyle oldukça güzel bir rota olacaktır. Bilice Kebap, Beyoğlu semtinde yer almaktadır.

16. Kalbur Et Kebap

16. Kalbur Et Kebap
www.instagram.com

Dekorasyonuyla da ilgilerine üzerine çeken Kalbur Et Kebap İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer almaktadır. Lezzetli yemekler tadabileceğiniz bu mekan hafta içi dahi dolu olabiliyor, gitmeden bir kontrol etmekte fayda var.

17. Tatbak

17. Tatbak
www.instagram.com

1960 yılından bu yana mükemmel ötesi lezzetlerini müşterileriyle buluşturan bir mekan olan Tatbak, İstanbul'un Nişantaşı ilçesinde yer almaktadır. Menüsündeki kebap dışındaki yemekleri de tatmanızı tavsiye ederiz.

18. Köşebaşı

18. Köşebaşı
www.instagram.com

Yirmi yılı aşkın hizmetiyle İstanbul'un Levent, Beylikdüzü gibi birçok ilçesinde şubesi olan Köşebaşı gerek kebapları gerek mezeleriyle oldukça lezzetli bir yemek deneyimi sunuyor.

19. Adana Yüzevler Kebap

19. Adana Yüzevler Kebap
www.instagram.com

Adana Kebabı deyince İstanbul'da akla ilk gelen mekanlardan birisi olan Adana Yüzevler Kebap, İstanbul'da Göztepe, Etiler ve Maslak ilçesinde toplamda üç şubeye sahip bir mekan.

Lezzetli et yemeklerine sahip olan bu mekanda aynı zamanda adana usulü lahmacun ve içli köfte lezzetlerine erişebilirsiniz.

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