Kokusuyla Bile Sizi Mest Etmeye Yetecek! İstanbul'daki En İyi 19 Kebap Mekanı

Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biri olan kebap, ülkemizin adını dünya genelinde duyuran lezzetlerden biridir. Yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan kebap, çeşit çeşit sunumlarıyla hem göz zevkimizi tatmin eder, hem de damaklarımızda unutulmaz bir lezzet bırakır.

Saymakla bitmeyecek kebap çeşitlerini ustasından yemek isteyenler için Anadolu Yakası'ndaki kebapçılar, tarihi dokuları ve otantik atmosferleriyle; Avrupa Yakası'ndaki kebapçılar ise modern sunumları ve geniş menü seçenekleriyle konuklarına kapılarını açıyor. Haliyle İstanbul'un her iki yakası da kebap severler için adeta bir cennete dönüşüyor. Peki, İstanbul'da kebap nerede yenir? İstanbul'da hangi restoranda, hangi kebap yenir?

Lezzet turuna başlamadan önce, unutmayın, kebap yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürdür. Afiyet olsun!