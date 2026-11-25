Milyarlarca Dolar Harcanarak Yapılan Dünyanın En Ünlü Binaları
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Milyar dolarlarla inşa edilen dünyanın en çok konuştuğu yapıları listeledik. 40 milyar dolarla Walt Disney World Resort zirvede yer alırken, Mekke'deki Abraj Al Bait 16 milyar dolarla ikinci sırada. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ise 1,5 milyar dolarla listenin en altında.
10. Burj Khalifa: 1,5 milyar dolar
9. Zorlu Center: 2,5 milyar dolar
8. Freedom Tower: 3,9 milyar dolar
7. Resorts World Sentosa: 4,9 milyar dolar
6. Apple Park: 5 milyar dolar
5. Marina One: 5,3 milyar dolar
4. Marina Bay Sands: 5,5 milyar dolar
3. SoFi Stadyumu: 5,5 milyar dolar
2. Abraj Al Bait: 16 milyar dolar
1. Walt Disney World Resort: 40 milyar dolar
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