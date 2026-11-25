Milyar dolarlarla inşa edilen dünyanın en çok konuştuğu yapıları listeledik. 40 milyar dolarla Walt Disney World Resort zirvede yer alırken, Mekke'deki Abraj Al Bait 16 milyar dolarla ikinci sırada. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ise 1,5 milyar dolarla listenin en altında.