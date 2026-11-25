90'ların Podyum Yıldızı Yıllardır ALS Mücadelesi Veriyor: Kenan İmirzalıoğlu, Burak Hakkı'dan Anlamlı Ziyaret
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Kenan İmirzalıoğlu, Burak Hakkı ve Atilla Saral, yıllar önce aynı podyumlarda yer aldıkları eski arkadaşları Murat Mısırlı'yı evinde ziyaret etti. Yaklaşık yedi yıl önce ALS teşhisi konan Mısırlı'nın dostlarıyla bir araya geldiği anlar, Atilla Saral'ın paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren eski mankenin bu buluşmada yalnız bırakılmaması ise ziyaretin en çok konuşulan yanı oldu. Ziyaretin amacı, haberlere göre eski dostuna moral vermekti.
Murat Mısırlı, 1990'lı ve 2000'li yıllarda Türkiye'nin podyumlarında adından söz ettiren isimlerden biriydi.
Atilla Saral'ın "Can arkadaşlar" notuyla paylaştığı ziyaret fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
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