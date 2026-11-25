1968'de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Murat Mısırlı, İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik okurken modelliğe adım attı ve kısa sürede 1990'lı yılların tanınan podyum isimlerinden biri oldu. Haberlere göre Türkiye'yi 30 farklı ülkede temsil eden Mısırlı, modellik kariyerinin yanında Sait Sökmen'den dans eğitimi aldı, Levent Kırca Tiyatrosu'nda sahne deneyimi yaşadı ve çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. Kariyerindeki bu çok yönlülük, onu yalnızca podyumda değil sahnede ve ekranda da tanınan bir isim haline getirdi. 2006'da tanıştığı yogayı zamanla mesleğine dönüştüren Mısırlı, Hatha Yoga eğitmenliği yapmaya başladı.

Bu hareketli hayat, yaklaşık yedi yıl önce konan ve motor nöronları etkileyerek zamanla kas gücünün azalmasına yol açan amyotrofik lateral skleroz, yani ALS teşhisiyle podyumlardan ve ekranlardan uzak, sakin bir düzene dönüştü; Mısırlı mücadelesini bugün evinde sürdürüyor. Haziran ayındaki 58. yaş gününde eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet ile Arzum Onan ve Uğurkan Erez gibi yakın dostları onu sürprizle karşılamış, o kutlamanın fotoğrafları da sosyal medyada yer almıştı.