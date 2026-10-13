Görenler Tanıyamadı: Dudaktan Kalbe Dizisinde Burak Hakkı'nın Kızını Oynayan Melek Büyüdü!
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Aslı Tandoğan ile birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe dizisiyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, yıllar sonra yeniden gündemde. Ünlü oyuncu şehir yaşamını geride bırakıp Çanakkale'de sakin bir hayat sürmeyi seçti. Dizide kızı Melek'e hayat veren Leylifer Kızgınyürek ise o günden bugüne büyüdü. Dizinin sevilen ikilisine ve Burak Hakkı'nın Çanakkale'deki hayatına birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Burak Hakkı, Aslı Tandoğan'la birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe'yle hafızalara kazınmıştı.
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Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp Çanakkale'de bir çiftlik kurdu.
Dizide Melek'i canlandıran Leylifer Kızgınyürek, çocukluktan genç kızlığa adım attı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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