Görenler Tanıyamadı: Dudaktan Kalbe Dizisinde Burak Hakkı'nın Kızını Oynayan Melek Büyüdü!

Sabah'ın haberine göre Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti. Oyuncu, Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada çiftlik kurdu.

300 bin dolarlık olduğu belirtilen arsaya bir de villa inşa eden Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.