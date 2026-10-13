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Görenler Tanıyamadı: Dudaktan Kalbe Dizisinde Burak Hakkı'nın Kızını Oynayan Melek Büyüdü!

Görenler Tanıyamadı: Dudaktan Kalbe Dizisinde Burak Hakkı'nın Kızını Oynayan Melek Büyüdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 14:46
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Aslı Tandoğan ile birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe dizisiyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, yıllar sonra yeniden gündemde. Ünlü oyuncu şehir yaşamını geride bırakıp Çanakkale'de sakin bir hayat sürmeyi seçti. Dizide kızı Melek'e hayat veren Leylifer Kızgınyürek ise o günden bugüne büyüdü. Dizinin sevilen ikilisine ve Burak Hakkı'nın Çanakkale'deki hayatına birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Burak Hakkı, Aslı Tandoğan'la birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe'yle hafızalara kazınmıştı.

Burak Hakkı, Aslı Tandoğan'la birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe'yle hafızalara kazınmıştı.

Burak Hakkı, Aslı Tandoğan ile birlikte rol aldığı Dudaktan Kalbe dizisindeki başarılı performansıyla izleyicinin hafızasında yer edinmişti. Dizide Hakkı'nın canlandırdığı karakterin kızı Melek'e ise küçük yaşta ekranlarla tanışan Leylifer Kızgınyürek hayat vermişti.

Dizinin üzerinden geçen yıllara rağmen Burak Hakkı'nın hayatı ve Melek karakterinin değişimi, izleyicinin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor.

Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp Çanakkale'de bir çiftlik kurdu.

Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp Çanakkale'de bir çiftlik kurdu.

Sabah'ın haberine göre Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti. Oyuncu, Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada çiftlik kurdu.

300 bin dolarlık olduğu belirtilen arsaya bir de villa inşa eden Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Dizide Melek'i canlandıran Leylifer Kızgınyürek, çocukluktan genç kızlığa adım attı.

Dizide Melek'i canlandıran Leylifer Kızgınyürek, çocukluktan genç kızlığa adım attı.

Dudaktan Kalbe'de Burak Hakkı'nın kızı Melek'e hayat veren Leylifer Kızgınyürek, aradan geçen yıllarda büyüdü. Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun İngilizce ve İspanyolca eğitimi aldığı, gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planladığı ve oyunculuğa devam etmek istediği belirtildi.

Kızgınyürek'in değişimi sosyal medyada ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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