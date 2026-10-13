Berna Laçin'in 25 Yıllık Eski Şoföründen Bomba İddia!

Ersözlü, Berna Laçin’in yanında şoförlük ve günlük işlerin takibini yaptığını, yıllar içinde ailesinin bakım ihtiyaçlarında da sorumluluk üstlendiğini söyledi. Laçin’in annesinin hastanede kaldığı 16 gün boyunca refakatçilik yaptığını, babasının bakımına da yardımcı olduğunu anlattı.

Eski şoför, Laçin’in kendisine sık sık “Sen bizim ailemizdensin” dediğini belirtti. Oyuncunun kızının, annesinin ve babasının bakımında emeği olduğunu da kendisine söylediğini aktaran Ersözlü, bu nedenle işine son verilme biçiminin kendisini kırdığını ifade etti.