Berna Laçin'in 25 Yıllık Eski Şoföründen Bomba İddia!
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Berna Laçin'in yanında 25 yıl boyunca şoförlük ve getir götür işleri yapan Osman Ersözlü, eski işvereni hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Ersözlü, ailesine yıllarca destek olduğunu, ancak yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işine son verildiğini öne sürdü. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Ersözlü, aldığı tazminatı da yetersiz buldu. Berna Laçin'in iddialara dair bir açıklaması ise henüz bulunmuyor. Ersözlü'nün anlattıklarına birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah/ Gökhan Gökduman
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Oyunculuğu ve sunuculuğuyla tanıdığımız Berna Laçin, son günlerde sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaşadığı gözaltı süreciyle gündemdeydi.
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Osman Ersözlü, 25 yıl boyunca yalnızca şoförlük yapmadığını, ailenin pek çok işine yardımcı olduğunu anlattı.
Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını ve 172 bin lira tazminat aldığını öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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