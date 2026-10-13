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Berna Laçin'in 25 Yıllık Eski Şoföründen Bomba İddia!

Berna Laçin'in 25 Yıllık Eski Şoföründen Bomba İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 12:31
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Berna Laçin'in yanında 25 yıl boyunca şoförlük ve getir götür işleri yapan Osman Ersözlü, eski işvereni hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Ersözlü, ailesine yıllarca destek olduğunu, ancak yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işine son verildiğini öne sürdü. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Ersözlü, aldığı tazminatı da yetersiz buldu. Berna Laçin'in iddialara dair bir açıklaması ise henüz bulunmuyor. Ersözlü'nün anlattıklarına birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah/ Gökhan Gökduman

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Oyunculuğu ve sunuculuğuyla tanıdığımız Berna Laçin, son günlerde sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaşadığı gözaltı süreciyle gündemdeydi.

Oyunculuğu ve sunuculuğuyla tanıdığımız Berna Laçin, son günlerde sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaşadığı gözaltı süreciyle gündemdeydi.

Berna Laçin’i yıllardır televizyon ekranlarından tanıyoruz. Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada güncel olaylara ilişkin görüşlerini de paylaşan Laçin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu, 7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Laçin, 8 Ekim’de serbest bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Laçin’in adı, bu kez yanında 25 yıl çalıştığını söyleyen eski şoförü Osman Ersözlü’nün iddialarıyla gündeme geldi. Sabah’tan Gökhan Gökduman’ın haberinde, Ersözlü’nün çalışma sürecine ve işten ayrılmasına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Osman Ersözlü, 25 yıl boyunca yalnızca şoförlük yapmadığını, ailenin pek çok işine yardımcı olduğunu anlattı.

Osman Ersözlü, 25 yıl boyunca yalnızca şoförlük yapmadığını, ailenin pek çok işine yardımcı olduğunu anlattı.

Ersözlü, Berna Laçin’in yanında şoförlük ve günlük işlerin takibini yaptığını, yıllar içinde ailesinin bakım ihtiyaçlarında da sorumluluk üstlendiğini söyledi. Laçin’in annesinin hastanede kaldığı 16 gün boyunca refakatçilik yaptığını, babasının bakımına da yardımcı olduğunu anlattı.

Eski şoför, Laçin’in kendisine sık sık “Sen bizim ailemizdensin” dediğini belirtti. Oyuncunun kızının, annesinin ve babasının bakımında emeği olduğunu da kendisine söylediğini aktaran Ersözlü, bu nedenle işine son verilme biçiminin kendisini kırdığını ifade etti.

Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını ve 172 bin lira tazminat aldığını öne sürdü.

Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını ve 172 bin lira tazminat aldığını öne sürdü.

Eski şoförün en dikkat çeken iddiası ise işten ayrılma sürecine ilişkindi. Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi aldığı gün işine son verildiğini ileri sürdü. Yıllarca ailenin pek çok işine koştuğunu söyleyerek, karşılığında haksızlığa uğradığını savundu.

25 yıllık çalışmasının ardından 172 bin lira tazminat aldığını söyleyen Ersözlü, bu tutarı yetersiz bulduğunu dile getirdi. Laçin’in kamuoyundaki hak, hukuk ve adalet vurgusuna atıfta bulunarak kendi hakkının verilmediğini iddia etti; eski işverenine yönelik vefasızlık eleştirisinde bulundu.

Haberde Berna Laçin’in bu iddialara ilişkin yanıtına yer verilmiyor. İşten çıkarılma gerekçesi, çalışma süresi ve tazminata ilişkin aktarılan bilgiler, Osman Ersözlü’nün anlatımına dayanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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