Breaking Bad’in 34 Yaşında Hayatını Kaybeden Yıldızı RJ Mitte’nin Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Breaking Bad’den acı haber geldi. Dizide Walter White Jr., diğer adıyla Flynn’i canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı temsilcileri tarafından doğrulanırken, ölüm nedenine ilişkin açıklama da geldi. Gerçek hayatında da serebral palsiyle yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanında engelli hakları için yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu. Acı haberin ardından rol arkadaşları ve sevenleri genç oyuncuya veda etti. RJ Mitte’nin kariyerine ve vefatıyla ilgili açıklanan detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Breaking Bad’in Flynn’i olarak tanıdığımız RJ Mitte, kariyerine farklı yapımlarda da iz bırakan roller sığdırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RJ Mitte’nin 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
RJ Mitte’nin kendi hayatına son verdiği, temsilcisi tarafından doğrulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın