Breaking Bad’in 34 Yaşında Hayatını Kaybeden Yıldızı RJ Mitte’nin Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Bazı karakterler vardır, dizinin finalinin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yüzünü gördüğümüzde bizi doğrudan o hikâyeye götürür. RJ Mitte de Breaking Bad izleyicileri için tam olarak böyle bir isimdi. 2008–2013 yılları arasında yayınlanan dizide, Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White ile Anna Gunn’ın hayat verdiği Skyler White’ın oğlu Walter White Jr., diğer adıyla Flynn’i canlandırmıştı. Beş sezon boyunca izlediğimiz oyuncu, White ailesinin giderek ağırlaşan hikâyesinin önemli parçalarından biri olmuştu.

Mitte’nin oyunculuk yolculuğu Breaking Bad’le sınırlı kalmamıştı. Switched at Birth, The Guardians of Justice ve The Oak Room gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan oyuncu, Triumph filminde ise serebral palsili bir gencin güreşçi olma mücadelesini canlandırmıştı.