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Breaking Bad’in 34 Yaşında Hayatını Kaybeden Yıldızı RJ Mitte’nin Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Breaking Bad’in 34 Yaşında Hayatını Kaybeden Yıldızı RJ Mitte’nin Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 09:03
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Breaking Bad’den acı haber geldi. Dizide Walter White Jr., diğer adıyla Flynn’i canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı temsilcileri tarafından doğrulanırken, ölüm nedenine ilişkin açıklama da geldi. Gerçek hayatında da serebral palsiyle yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanında engelli hakları için yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu. Acı haberin ardından rol arkadaşları ve sevenleri genç oyuncuya veda etti. RJ Mitte’nin kariyerine ve vefatıyla ilgili açıklanan detaylara birlikte bakalım.

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Breaking Bad’in Flynn’i olarak tanıdığımız RJ Mitte, kariyerine farklı yapımlarda da iz bırakan roller sığdırmıştı.

Breaking Bad’in Flynn’i olarak tanıdığımız RJ Mitte, kariyerine farklı yapımlarda da iz bırakan roller sığdırmıştı.

Bazı karakterler vardır, dizinin finalinin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yüzünü gördüğümüzde bizi doğrudan o hikâyeye götürür. RJ Mitte de Breaking Bad izleyicileri için tam olarak böyle bir isimdi. 2008–2013 yılları arasında yayınlanan dizide, Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White ile Anna Gunn’ın hayat verdiği Skyler White’ın oğlu Walter White Jr., diğer adıyla Flynn’i canlandırmıştı. Beş sezon boyunca izlediğimiz oyuncu, White ailesinin giderek ağırlaşan hikâyesinin önemli parçalarından biri olmuştu.

Mitte’nin oyunculuk yolculuğu Breaking Bad’le sınırlı kalmamıştı. Switched at Birth, The Guardians of Justice ve The Oak Room gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan oyuncu, Triumph filminde ise serebral palsili bir gencin güreşçi olma mücadelesini canlandırmıştı.

RJ Mitte’nin 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

RJ Mitte’nin 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyuncunun 12 Ekim 2026 Pazartesi günü, Teksas’ın Brownsville kentinde hayatını kaybettiği, temsilcileri tarafından doğrulandı. Henüz 34 yaşındaki Mitte’nin vefatını duyuran açıklamada, oyunculuk kariyerinin yanında hayırseverliği ve engelli hakları için yürüttüğü çalışmalar da anıldı.

Acı haberin ardından, dizide babasını canlandıran Bryan Cranston da duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Mitte’yle henüz 14 yaşındayken tanıştığını anlatan Cranston, onun setteki heyecanını ve kararlılığını hatırlattı. Birkaç hafta önce öğle yemeğinde buluşmak için mesajlaştıklarını da söyleyen oyuncunun vedası, ekranda izlediğimiz baba-oğul ilişkisinin yıllar içinde güçlü bir bağa dönüştüğünü gösterdi.

RJ Mitte’nin kendi hayatına son verdiği, temsilcisi tarafından doğrulandı.

RJ Mitte’nin kendi hayatına son verdiği, temsilcisi tarafından doğrulandı.

Ölüm haberinin ilk duyurulduğu saatlerde olayın koşullarına ilişkin ayrıntılar paylaşılmamıştı. Ardından oyuncunun temsilcisi, PEOPLE’a yaptığı açıklamada Mitte’nin intihar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. Brownsville Polis Departmanı ise ihbar üzerine evine giden ekiplerin oyuncuyu yaşamını yitirmiş halde bulduğunu bildirdi. Temsilcisinin açıklamasına rağmen, adli makamların ölümün resmi nedenini ve biçimini otopsi sonrasında belirleyeceği aktarıldı.

Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan Mitte, engelli bireylerin görünürlüğü ve doğru temsili için de çalışıyordu. United Cerebral Palsy ve Shriners Children’s gibi kuruluşların elçiliğini üstlenen oyuncu, kendi deneyimini farkındalık çalışmalarına taşıyordu. Ancak kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, hastalığı veya geçmişte yaşadığı zorluklarla ölümü arasında doğrudan bir bağlantı kurmaya olanak vermiyor.

Mitte, hayatını kaybetmeden kısa süre önce yeni filmi Talking to Strangers için tanıtım çalışmalarına katılmış, podcast yayınlarında kariyerinden bahsetmişti. Ekim 2025’te uzun süredir birlikte olduğu Kennedy Suarez’e evlenme teklif eden oyuncunun vefatı, sevenlerini ve rol arkadaşlarını yasa boğdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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