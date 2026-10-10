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Cenazedeki Kıyafetiyle Eleştirilmişti: İpek Tanrıyar Tartışılan Görüntülerin Perde Arkasını Anlattı!

Cenazedeki Kıyafetiyle Eleştirilmişti: İpek Tanrıyar Tartışılan Görüntülerin Perde Arkasını Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 16:21
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Bu kez görüntülerin arkasındaki açıklama geldi. Necla Uygur’un cenazesine katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Başını örterek törene katılan Tanrıyar’ın gömleği, cenaze görüntülerinde en çok konuşulan detaylardan birine dönüşmüştü. POSTA’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyledi. Cenazeye yetişmek için yaptığı yolculuğu da anlatan ünlü isim, yaşananların bilinçli bir kıyafet tercihi olmadığını belirtti.

Kaynak: Posta/ Alev Gürsoy Cimin

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Necla Uygur’a veda etmek için cenazeye katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle gündeme gelmişti.

Necla Uygur’a veda etmek için cenazeye katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle gündeme gelmişti.

89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur, Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi olan sanatçıya veda edenler arasında, Uygur kardeşlerle Şahane Pazar programında çalışmış olan İpek Tanrıyar da vardı.

Ancak törenin ardından Tanrıyar’ın başörtüsüyle birlikte giydiği gömleğin açık yakası sosyal medyada eleştirildi. Bunun üzerine POSTA’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Tanrıyar, görüntülerdeki detayın nasıl oluştuğunu anlattı.

İpek Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin açıldığını fark etmediğini söyledi.

İpek Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin açıldığını fark etmediğini söyledi.

Tanrıyar’ın açıklamasına göre gömleği normalde yakasına kadar kapalıydı. Ancak iki düğmesi, kendisi fark etmeden açılmıştı. Cenazenin hüznü ve ailenin yaşadığı acı nedeniyle o an kıyafetini kontrol etmediğini belirten Tanrıyar, çevresindekilerin de kendisini uyarmadığını söyledi.

Beylikdüzü’nden cenazeye yetişebilmek için motosikletle geldiğini anlatan Tanrıyar, düğmelerin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi. “Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim. Bu bilinçli bir tercih değildi” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Tanrıyar, böylesine acı bir günde ailenin yaşadığı kayıp yerine kıyafetinin konuşulmasından da üzüntü duyduğunu belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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