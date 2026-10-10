Cenazedeki Kıyafetiyle Eleştirilmişti: İpek Tanrıyar Tartışılan Görüntülerin Perde Arkasını Anlattı!

Tanrıyar’ın açıklamasına göre gömleği normalde yakasına kadar kapalıydı. Ancak iki düğmesi, kendisi fark etmeden açılmıştı. Cenazenin hüznü ve ailenin yaşadığı acı nedeniyle o an kıyafetini kontrol etmediğini belirten Tanrıyar, çevresindekilerin de kendisini uyarmadığını söyledi.

Beylikdüzü’nden cenazeye yetişebilmek için motosikletle geldiğini anlatan Tanrıyar, düğmelerin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi. “Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim. Bu bilinçli bir tercih değildi” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Tanrıyar, böylesine acı bir günde ailenin yaşadığı kayıp yerine kıyafetinin konuşulmasından da üzüntü duyduğunu belirtti.