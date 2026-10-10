Cenazedeki Kıyafetiyle Eleştirilmişti: İpek Tanrıyar Tartışılan Görüntülerin Perde Arkasını Anlattı!
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Bu kez görüntülerin arkasındaki açıklama geldi. Necla Uygur’un cenazesine katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Başını örterek törene katılan Tanrıyar’ın gömleği, cenaze görüntülerinde en çok konuşulan detaylardan birine dönüşmüştü. POSTA’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyledi. Cenazeye yetişmek için yaptığı yolculuğu da anlatan ünlü isim, yaşananların bilinçli bir kıyafet tercihi olmadığını belirtti.
Kaynak: Posta/ Alev Gürsoy Cimin
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Necla Uygur’a veda etmek için cenazeye katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle gündeme gelmişti.
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İpek Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin açıldığını fark etmediğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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