Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural'ın Oğulları Kemal ve Demir Kocaman Oldu!

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu olan Ahmet Kural, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Kariyerine Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu'nda başladı. Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği gibi dizilerle ekrana çıktı, ardından Gazi'de başrol oynadı.

Asıl ününü, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'le başrolü paylaştığı İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi komedi dizileriyle yaptı. Sinemada 2010 yapımı Çalgı Çengi ile tanındı, Düğün Dernek serisiyle de popülerliğini sürdürdü. Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve ikiz karakterleri canlandırdığı Efsane filmografisindeki diğer yapımlar. Son olarak TRT'nin dijital platformunda yayınlanan Gassal dizisinde rol aldı.

2014'te Düğün Dernek ile Sadri Alışık Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu seçilen Kural, bir yıl sonra Altın Kelebek'te En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünü aldı.