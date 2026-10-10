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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural'ın Oğulları Kemal ve Demir Kocaman Oldu!

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural'ın Oğulları Kemal ve Demir Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 12:31
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Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, sosyal medyadan paylaştıkları yeni aile kareleriyle ilgi çekti. İki oğullu çiftin mutlu aile tablosunu anlatmadan önce Ahmet Kural'ın projelerine, ardından evliliğine ve çocuklarının hikâyesine birlikte bakalım.

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Ahmet Kural, komedi dizileri ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Ahmet Kural, komedi dizileri ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu olan Ahmet Kural, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Kariyerine Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu'nda başladı. Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği gibi dizilerle ekrana çıktı, ardından Gazi'de başrol oynadı.

Asıl ününü, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'le başrolü paylaştığı İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi komedi dizileriyle yaptı. Sinemada 2010 yapımı Çalgı Çengi ile tanındı, Düğün Dernek serisiyle de popülerliğini sürdürdü. Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve ikiz karakterleri canlandırdığı Efsane filmografisindeki diğer yapımlar. Son olarak TRT'nin dijital platformunda yayınlanan Gassal dizisinde rol aldı.

2014'te Düğün Dernek ile Sadri Alışık Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu seçilen Kural, bir yıl sonra Altın Kelebek'te En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünü aldı.

Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem ile evlendi ve Nisan 2024'te ilk oğulları Kemal dünyaya geldi.

Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem ile evlendi ve Nisan 2024'te ilk oğulları Kemal dünyaya geldi.

Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te Bodrum'da avukat Çağla Gizem ile evlendi. Çift, aktif olarak kullandıkları Instagram hesaplarından mutlu aile fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.

Evlilikten kısa süre sonra bebek müjdesini veren çiftin ilk çocukları Kemal, Nisan 2024'te sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ahmet Kural, oğlunun gelişimini anlatırken her gün farklı şeyler öğrendiklerini, Kemal'in 'baba' diye hecelemeye başladığını ama ilk kelimesinin 'anne' olduğunu söylemişti. Kemal'in bazen babasına, bazen annesi Çağla'ya benzediği de aktarılmıştı.

Çiftin ikinci oğulları Demir, 6 Eylül 2025'te dünyaya geldi.

Çiftin ikinci oğulları Demir, 6 Eylül 2025'te dünyaya geldi.

Çağla Gizem Kural'ın ikinci kez hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Çiftin ikinci oğlu Demir, 6 Eylül 2025'te dünyaya geldi. Kemal de böylece abi oldu.

Kemal ve Demir kocaman oldu!

Kemal ve Demir kocaman oldu!

Çağla Gizem Kural, Ahmet Kural ve oğulları Kemal ile Demir'in yer aldığı yeni kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımla birlikte Kemal ve Demir'in ne kadar büyüdüğü dikkat çekti.

Nisan 2024'te doğan Kemal artık iki buçuk yaşında, Eylül 2025'te dünyaya gelen Demir ise bir yaşını geçti. Mutlu ailenin neşeli kareleri sosyal medyada ilgi görüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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