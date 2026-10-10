Ahmet Kural ve Çağla Gizem Kural'ın Oğulları Kemal ve Demir Kocaman Oldu!
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Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Kural, sosyal medyadan paylaştıkları yeni aile kareleriyle ilgi çekti. İki oğullu çiftin mutlu aile tablosunu anlatmadan önce Ahmet Kural'ın projelerine, ardından evliliğine ve çocuklarının hikâyesine birlikte bakalım.
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Ahmet Kural, komedi dizileri ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.
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Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem ile evlendi ve Nisan 2024'te ilk oğulları Kemal dünyaya geldi.
Çiftin ikinci oğulları Demir, 6 Eylül 2025'te dünyaya geldi.
Kemal ve Demir kocaman oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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