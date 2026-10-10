Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık'ın Hiç Bilinmeyen Yeteneği Ortaya Çıktı
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Ayhan Işık, 1929'da İzmir'de Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
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Sabah'ın haberine göre, Ayhan Işık'ın hiç bilinmeyen yeteneği: Resim.
Bir yarışma Ayhan Işık'ı resimden sinemaya taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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