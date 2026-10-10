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Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık'ın Hiç Bilinmeyen Yeteneği Ortaya Çıktı

Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık'ın Hiç Bilinmeyen Yeteneği Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 09:31 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 09:32
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Ayhan Işık denince akla ilk önce Yeşilçam'ın jonu, “Taçsız Kral” geliyor. Oysa sinemaya adım atmadan önce başka bir sanat dalında usta olduğunu ve bu yeteneğinin uzun yıllar gizli kaldığını biliyor muydunuz? Ayhan Işık'ın hikâyesine birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Ayhan Işık, 1929'da İzmir'de Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Ayhan Işık, 1929'da İzmir'de Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Türk sinemasının 'jön'ü, 'Taçsız Kral' lakaplı Ayhan Işık, 1929'da İzmir'de Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti ve daha sonra İstanbul'a yerleşti.

140'tan fazla filmde rol alan, Küçük Hanım serisiyle sevilen Işık, sinemadaki şöhretinin gölgesinde kalan başka bir yeteneğe sahipti.

Sabah'ın haberine göre, Ayhan Işık'ın hiç bilinmeyen yeteneği: Resim.

Sabah'ın haberine göre, Ayhan Işık'ın hiç bilinmeyen yeteneği: Resim.

Ayhan Işık, profesyonel bir ressamdı. Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi oldu ve Fikret Otyam ile Semih Balcıoğlu'nun da bulunduğu 'On'lar Grubu'nda yer aldı. Empresyonizmden etkilendi, Claude Monet'yi ilham kaynağı olarak gördü.

Sinemaya girmeden önce Babıali'de ressamlık yaptı, çocuk dergileri ve yayınevleri için karikatür ve çizgi roman çizdi. 1966'da 'Aşka İnanmıyorum' adlı resimli roman albümü yayımlandı. Kendi yazıp çizdiği aşk hikâyeleri gazetelerde tefrika edildi.

Bir yarışma Ayhan Işık'ı resimden sinemaya taşıdı.

Bir yarışma Ayhan Işık'ı resimden sinemaya taşıdı.

Işık bir dönem Amerika'ya gidip otomobil tasarımları çizmeyi hayal ediyordu. Ancak 1952'de bir sinema dergisinin düzenlediği yarışmayı kazandı ve bu hayal geri plana düştü.

Lütfi Akad'ın 'Kanun Namına' filmiyle sinemaya adım attı, kısa sürede 'Taçsız Kral' unvanını kazandı. 1970'lerde kısa bir süre sahneye çıkıp Türk sanat müziği eserleri de seslendirdi. 16 Haziran 1979'da 50 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybetti. Ardında sinemanın yanı sıra resim ve çizgi roman alanında da izler bıraktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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