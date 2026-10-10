Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık'ın Hiç Bilinmeyen Yeteneği Ortaya Çıktı

Ayhan Işık, profesyonel bir ressamdı. Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi oldu ve Fikret Otyam ile Semih Balcıoğlu'nun da bulunduğu 'On'lar Grubu'nda yer aldı. Empresyonizmden etkilendi, Claude Monet'yi ilham kaynağı olarak gördü.

Sinemaya girmeden önce Babıali'de ressamlık yaptı, çocuk dergileri ve yayınevleri için karikatür ve çizgi roman çizdi. 1966'da 'Aşka İnanmıyorum' adlı resimli roman albümü yayımlandı. Kendi yazıp çizdiği aşk hikâyeleri gazetelerde tefrika edildi.