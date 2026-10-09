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Başak Dizer'in Enginar Formundaki Çantası Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Başak Dizer'in Enginar Formundaki Çantası Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 14:31
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Başak Dizer'in stili magazin gündemini hareketlendirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Dizer'in elindeki sıra dışı enginar formundaki çanta dikkat çekti. Çantanın fiyatı da konuşulmaya başladı. Dizer'in tarzına ve çantaya birlikte bakalım.

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Başak Dizer, 2016'da Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlendi.

Başak Dizer, 2016'da Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlendi.

Başak Dizer, ünlü bir stil danışmanı olarak tanınıyor. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016'da Paris'te evlendi. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba oldu.

Eşiyle sık sık gündeme gelen Dizer, özellikle şık tarzı ve moda tercihleriyle dikkat çekiyor.

Başak Dizer'in enginar formundaki özel tasarım çantasının fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Başak Dizer'in enginar formundaki özel tasarım çantasının fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Dizer, elinde taşıdığı altın sarısı, enginar görünümlü özel tasarım çantayla gündem oldu. Zincir askılı ve ilginç formlu çantanın değerinin 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Çantanın markası belirtilmedi, fiyat bilgisi de doğrulanmış değil. Boynundaki gösterişli takıyla uyumlu duran çanta, Dizer'in tarzının en çok konuşulan parçası oldu.

Başak Dizer, kahverengi saten elbisesini altın sarısı çantasıyla tamamladı.

Başak Dizer, kahverengi saten elbisesini altın sarısı çantasıyla tamamladı.

Başak Dizer, şık kahverengi saten elbisesini altın sarısı enginar çantasıyla tamamladı. Boynundaki gösterişli zincir kolyeyle uyum yakalayan kombini, magazin gündeminin konuşulan stillerinden biri oldu.

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile sık gündeme gelen Dizer'in bu çantası, fiyat iddiasıyla birlikte merak uyandırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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