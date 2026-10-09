Başak Dizer'in Enginar Formundaki Çantası Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Başak Dizer'in stili magazin gündemini hareketlendirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Dizer'in elindeki sıra dışı enginar formundaki çanta dikkat çekti. Çantanın fiyatı da konuşulmaya başladı. Dizer'in tarzına ve çantaya birlikte bakalım.
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Başak Dizer, 2016'da Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlendi.
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Başak Dizer'in enginar formundaki özel tasarım çantasının fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.
Başak Dizer, kahverengi saten elbisesini altın sarısı çantasıyla tamamladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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