Başak Dizer'in Enginar Formundaki Çantası Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Dizer, elinde taşıdığı altın sarısı, enginar görünümlü özel tasarım çantayla gündem oldu. Zincir askılı ve ilginç formlu çantanın değerinin 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Çantanın markası belirtilmedi, fiyat bilgisi de doğrulanmış değil. Boynundaki gösterişli takıyla uyumlu duran çanta, Dizer'in tarzının en çok konuşulan parçası oldu.