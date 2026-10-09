Atilla Taş'ın Evlat Acısı: Kızı Sezen Taş'ı Kaybetti, Ünlülerden Başsağlığı Mesajları Geldi
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Şarkıcı Atilla Taş'ın ailesi büyük bir acı yaşıyor. Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti. Sanat dünyasından Taş ailesine başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.
Kaynak: NTV
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Atilla Taş, Kırmızılım ve Ham Çökelek gibi şarkılarıyla tanınıyor.
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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti.
Sanat dünyasından Atilla Taş'a başsağlığı mesajları geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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