Atilla Taş'ın Evlat Acısı: Kızı Sezen Taş'ı Kaybetti, Ünlülerden Başsağlığı Mesajları Geldi

Ozan Orhon, Taş'ı aradığını ama konuşamadığını, yıllardır görüşmeseler de eski bir arkadaş olduklarını söyledi ve aileye sabır diledi. Yeşim Salkım da çok üzüldüğünü belirterek aileye başsağlığı diledi.

Işın Karaca sosyal medyadan dünyadaki en büyük acının bu olduğunu, kimseye yaşatılmamasını dilediğini yazdı. Ebru Polat, Sezen Taş için rahmet, ailesi için sabır diledi. Deniz Seki ve Pınar Altuğ ise aileye dayanma gücü diledi. Çiğdem Tunç ile Nilgün Belgün de duygularını paylaştı.

Işın Karaca: “Dünyada yaşanabilecek en büyük acı bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın.”

Ebru Polat: “Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin.”

Çiğdem Tunç: 'Aman Yarabbim ne oluyor böyle? Ardı ardına bu kazalar, bu yüksek yerlerden düşmeler, genç ölmeler? Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Çok acı bir şey.'

Deniz Seki: “Ay Allah'ım çok üzüldüm. Rabbim dayanma gücü versin.”

Nilgün Belgün: “Ah çok acı…”

Pınar Altuğ: “Ah... Allah dayanma gücü versin.”