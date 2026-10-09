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Atilla Taş'ın Evlat Acısı: Kızı Sezen Taş'ı Kaybetti, Ünlülerden Başsağlığı Mesajları Geldi

Atilla Taş'ın Evlat Acısı: Kızı Sezen Taş'ı Kaybetti, Ünlülerden Başsağlığı Mesajları Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 12:57
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Şarkıcı Atilla Taş'ın ailesi büyük bir acı yaşıyor. Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti. Sanat dünyasından Taş ailesine başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

Kaynak: NTV

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Atilla Taş, Kırmızılım ve Ham Çökelek gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Atilla Taş, Kırmızılım ve Ham Çökelek gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Atilla Taş, Kırmızılım, Ham Çökelek, Pembeli ve Zennube gibi şarkılarıyla tanınan, Türk pop ve arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri. Şarkıları yıllardır dinleyicilerinin hafızasında yer ediyor.

Taş şimdi, yıllardır sevenleriyle paylaştığı müziğin ötesinde, bir babanın yaşayabileceği en ağır acıyla gündemde.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti.

Atilla Taş'ın iki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş, 34 yaşında Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri adrese ulaştı, ancak Sezen Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken olayın ayrıntıları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Aileye başsağlığı diliyoruz.

Sanat dünyasından Atilla Taş'a başsağlığı mesajları geldi.

Sanat dünyasından Atilla Taş'a başsağlığı mesajları geldi.

Ozan Orhon, Taş'ı aradığını ama konuşamadığını, yıllardır görüşmeseler de eski bir arkadaş olduklarını söyledi ve aileye sabır diledi. Yeşim Salkım da çok üzüldüğünü belirterek aileye başsağlığı diledi.

Işın Karaca sosyal medyadan dünyadaki en büyük acının bu olduğunu, kimseye yaşatılmamasını dilediğini yazdı. Ebru Polat, Sezen Taş için rahmet, ailesi için sabır diledi. Deniz Seki ve Pınar Altuğ ise aileye dayanma gücü diledi. Çiğdem Tunç ile Nilgün Belgün de duygularını paylaştı.

Işın Karaca: “Dünyada yaşanabilecek en büyük acı bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın.”

Ebru Polat: “Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin.”

Çiğdem Tunç: 'Aman Yarabbim ne oluyor böyle? Ardı ardına bu kazalar, bu yüksek yerlerden düşmeler, genç ölmeler? Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Çok acı bir şey.'

Deniz Seki: “Ay Allah'ım çok üzüldüm. Rabbim dayanma gücü versin.”

Nilgün Belgün: “Ah çok acı…”

Pınar Altuğ: “Ah... Allah dayanma gücü versin.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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