Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Şimdi Ne Yapıyor? İşte Yeni Hayatı

Zeynep Özkaya, küçük yaşta televizyona adım attı ve Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazındı. Dizinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi yapımlarda da yer aldı.

Bugün dijital platformlardaki moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyadaki ilgisini ticari alana da taşıdı. Sihirli Annem ekibiyle bağlarını koruyor, oyuncu arkadaşlarıyla buluşuyor ve dizinin set anılarını paylaşıyor.