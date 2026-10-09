Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Şimdi Ne Yapıyor? İşte Yeni Hayatı
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Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hayatımıza giren Zeynep Özkaya büyüdü. Çocuk oyunculuktan sonra farklı bir kariyer yolu çizen Özkaya, bugün kendi işinin patronu. Zeynep Özkaya'nın yeni hayatına birlikte bakalım.
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Zeynep Özkaya, Sihirli Annem ile hayatımıza girdi.
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Zeynep Özkaya, İTÜ Çevre Mühendisliği mezunu ve kendi işinin patronu.
Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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