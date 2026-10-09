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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Şimdi Ne Yapıyor? İşte Yeni Hayatı

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Şimdi Ne Yapıyor? İşte Yeni Hayatı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 11:01
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Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hayatımıza giren Zeynep Özkaya büyüdü. Çocuk oyunculuktan sonra farklı bir kariyer yolu çizen Özkaya, bugün kendi işinin patronu. Zeynep Özkaya'nın yeni hayatına birlikte bakalım.

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Zeynep Özkaya, Sihirli Annem ile hayatımıza girdi.

Zeynep Özkaya, Sihirli Annem ile hayatımıza girdi.

Zeynep Özkaya, küçük yaşta televizyona adım attı ve Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazındı. Dizinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi yapımlarda da yer aldı.

Bugün dijital platformlardaki moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyadaki ilgisini ticari alana da taşıdı. Sihirli Annem ekibiyle bağlarını koruyor, oyuncu arkadaşlarıyla buluşuyor ve dizinin set anılarını paylaşıyor.

Zeynep Özkaya, İTÜ Çevre Mühendisliği mezunu ve kendi işinin patronu.

Zeynep Özkaya, İTÜ Çevre Mühendisliği mezunu ve kendi işinin patronu.

Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından girişimci bir yaklaşımla moda sektörüne girdi.

Özel abiye ve elbise kiralama stüdyosu Solestra Studio'yu kuran Özkaya, böylece kendi markasının sahibi oldu. Dijital projelerinin yanında bu yeni işini de yürütüyor. Influencer arkadaşlarından destek görüyor ve reklam çalışmaları yapıyor.

Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlendi.

Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlendi.

Zeynep Özkaya, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile hayatını birleştirdi. Can, Ağustos 2024'te Özkaya'ya evlilik teklif etti. Çift, Kasım 2024'te aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

Mayıs 2025'te bekârlığa veda partisi veren Özkaya, 2025'in ortasında Oğulcan Can ile evlendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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