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Suzan Sabancı’nın Oğlu Nişanlandı: Müstakbel Gelinin Ailesi Milyon Dolarlık Servetiyle Dikkat Çekti!

Suzan Sabancı’nın Oğlu Nişanlandı: Müstakbel Gelinin Ailesi Milyon Dolarlık Servetiyle Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 20:31
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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer'in oğlu Haluk Akay Dinçer'in nişanlandığı duyuruldu. Nişanlısı India Grimstad'ın ailesi de böylece merak konusu oldu. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Grimstad ailesinin kim olduğuna birlikte bakalım.

Kaynak: Patronlar Dünyası/ Toygun Atilla

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Haluk Akay Dinçer ile India Grimstad'ın nişanı 2026'da İtalya'nın Toskana bölgesinde duyuruldu.

Haluk Akay Dinçer ile India Grimstad'ın nişanı 2026'da İtalya'nın Toskana bölgesinde duyuruldu.

Haluk Akay Dinçer ile India Grimstad'ın nişanı 2026'da İtalya'nın Toskana bölgesinde duyuruldu. Haluk Akay Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer'in oğlu.

Türk basınına göre iki aile 2020'de Güney Afrika'daki bir düğünde tanıştı. 2023'te İstanbul Modern'deki özel davete Suzan Sabancı Dinçer, Carl ve Gigi Grimstad ile birlikte katıldı. Habertürk HT Kulüp, Grimstad çiftini Sabancı'nın yakın dostları olarak tanıtmıştı. Aynı yıl Contemporary Istanbul'da Haluk Akay Dinçer ile India Grimstad birlikte görüntülendi.

India Grimstad, New York'ta yaşayan Carl ve Gigi Grimstad çiftinin kızı.

India Grimstad, New York'ta yaşayan Carl ve Gigi Grimstad çiftinin kızı.

India Grimstad, New York çevresinde yaşayan Carl ve Gigi Grimstad çiftinin kızı. NYU'da 2017-2021 arasında okudu, ardından Fractal Software'de araştırma ve yatırım analistliği yaptı. Bugün Londra'da babasının şirketi Lydian'ın ekibinde çalışıyor.

Anne Gigi Grimstad tasarım ve perakende alanında işler yürütüyor. Kızı Jamie ile kurduğu Favour markasının kurucuları arasında. Jamie Grimstad ise Columbia University mezunu ve 2020'de piyasaya çıkan Favour'un CEO'su.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Carl Grimstad, ödeme teknolojileri ve fintech alanında çalışıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Carl Grimstad, ödeme teknolojileri ve fintech alanında çalışıyor.

Carl Grimstad, 1989'da Boston University ekonomi bölümünden mezun oldu ve 1995'te GS Capital'i kurdu. 1999'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi ve banka kartıyla ödeme almasını sağlayan iPayment'ı kurdu. Şirket 2003'te halka açıldı, 2006'da yaklaşık 895 milyon dolarlık bir işlemle özel şirkete dönüştü, 2018'de Paysafe tarafından satın alındı.

Bugün dijital varlıkların günlük ticarette kullanılmasını hedefleyen fintech şirketi Lydian'ın kurucusu ve CEO'su. Tether ve Cantor Fitzgerald gibi yatırımcılar şirkette yer alıyor.

Grimstad ailesinin 'milyar dolarlık servet' sahibi olduğu iddia edilse de, Carl Grimstad'ın kişisel servetine dair güvenilir ve kamuya açık bir rakam bulunmuyor. Haberlerde geçen 25 milyar dolar ise iPayment'ın bir yıllık işlem hacmi, kişisel servet değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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