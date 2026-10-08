Suzan Sabancı’nın Oğlu Nişanlandı: Müstakbel Gelinin Ailesi Milyon Dolarlık Servetiyle Dikkat Çekti!
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Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer'in oğlu Haluk Akay Dinçer'in nişanlandığı duyuruldu. Nişanlısı India Grimstad'ın ailesi de böylece merak konusu oldu. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Grimstad ailesinin kim olduğuna birlikte bakalım.
Kaynak: Patronlar Dünyası/ Toygun Atilla
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Haluk Akay Dinçer ile India Grimstad'ın nişanı 2026'da İtalya'nın Toskana bölgesinde duyuruldu.
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India Grimstad, New York'ta yaşayan Carl ve Gigi Grimstad çiftinin kızı.
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Carl Grimstad, ödeme teknolojileri ve fintech alanında çalışıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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