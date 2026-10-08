Suzan Sabancı’nın Oğlu Nişanlandı: Müstakbel Gelinin Ailesi Milyon Dolarlık Servetiyle Dikkat Çekti!

Carl Grimstad, 1989'da Boston University ekonomi bölümünden mezun oldu ve 1995'te GS Capital'i kurdu. 1999'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi ve banka kartıyla ödeme almasını sağlayan iPayment'ı kurdu. Şirket 2003'te halka açıldı, 2006'da yaklaşık 895 milyon dolarlık bir işlemle özel şirkete dönüştü, 2018'de Paysafe tarafından satın alındı.

Bugün dijital varlıkların günlük ticarette kullanılmasını hedefleyen fintech şirketi Lydian'ın kurucusu ve CEO'su. Tether ve Cantor Fitzgerald gibi yatırımcılar şirkette yer alıyor.

Grimstad ailesinin 'milyar dolarlık servet' sahibi olduğu iddia edilse de, Carl Grimstad'ın kişisel servetine dair güvenilir ve kamuya açık bir rakam bulunmuyor. Haberlerde geçen 25 milyar dolar ise iPayment'ın bir yıllık işlem hacmi, kişisel servet değil.