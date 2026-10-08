article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vapurun Çarptığı Vaniköy Yalısı Meğer Ajda Pekkan'ın Hüzünle Biten Aşkının Mekanıymış!

Vapurun Çarptığı Vaniköy Yalısı Meğer Ajda Pekkan'ın Hüzünle Biten Aşkının Mekanıymış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir vapur kazası, eski bir magazin hikâyesini yeniden hatırlattı! Vaniköy’de Derin Mermerci’nin yaşadığı tarihi yalının önüne çarpan yolcu vapurunun görüntüleri gündem oldu. Ancak o yalının geçmişinde yalnızca deniz kazaları yok. Önceki sahiplerinden Coşkun Sapmaz, Ajda Pekkan’ın ilk eşiydi. Patronlar Dünyası’ndan Burak Artuner’in aktardığı hikâye, yalnızca altı gün süren bir evliliğe uzanıyor.

Kaynak:Patronlar Dünyası/ Burak Artuner

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vaniköy’de yaşanan vapur kazası, Derin Mermerci’nin yaşadığı tarihi yalıyı gündeme taşıdı.

Vaniköy’de yaşanan vapur kazası, Derin Mermerci’nin yaşadığı tarihi yalıyı gündeme taşıdı.

Boğaz’daki korkutan görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Vaniköy’de bir yolcu vapuru, Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı’nın önündeki tekneye çarptıktan sonra kıyıdaki alana kadar sürüklendi. Derin Mermerci, kaza anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak “Çok şükür bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek” ifadelerini kullandı. 

Görüntülerle birlikte dikkatler, Mermerci ailesiyle anılan tarihi yapıya çevrildi. Boğaz’ın kıyısında duran bu yalı, farklı dönemlerde farklı ailelerin hayatına ev sahipliği yapmıştı. Bugünkü görünümüne ulaşana kadar yangınlar, bölünmeler, onarımlar ve el değiştirmeler yaşamıştı.

Üstelik yapının geçmişinde başka bir deniz kazası da bulunuyor. 1973 yılında yalının selamlık bölümüne bir tanker çarpmıştı. Sonrasında yapı onarım gördü ve kayıkhanelerin önüne rıhtım yapıldı. Dolayısıyla son kazayla gündeme gelen yalı, geçmişinde de benzer bir olay yaşamıştı. 

Ancak yalının eski sahiplerine bakıldığında, konu deniz kazalarından çıkıp magazin tarihine uzanıyor. Çünkü bu yapıyla yolu kesişen isimlerden biri, Ajda Pekkan’ın ilk eşi Coşkun Sapmaz.

Bugün Mermerci ailesiyle anılan yalı, bir dönem Sapmaz ailesine aitti.

Bugün Mermerci ailesiyle anılan yalı, bir dönem Sapmaz ailesine aitti.

Yalının hikâyesi, bugünkü görüntüsünden çok daha eski. Kesin inşa tarihi bilinmeyen yapının geçmişinin 19. yüzyıla uzandığı düşünülüyor. İlk halinde tek bir binadan ibaret değildi; ailenin yaşadığı harem, misafirlerin ağırlandığı selamlık ve kayıklarda görev yapanların kaldığı hamlacılar dairesi, daha büyük bir bütünün parçalarıydı.

Zaman içinde yaşanan değişimler ve mülkiyet bölünmeleriyle bu bütün parçalandı. Bugün Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı adıyla bildiğimiz ahşap yapı, eski selamlık bölümünü temsil ediyor. Altındaki kayıkhaneler de yapının Boğaz yaşamıyla kurduğu bağın izlerini taşıyor. 

Yalı, Cumhuriyet döneminde Adana’nın önemli sanayi ailelerinden Sapmazlar’ın mülkiyetine geçti. Tekstil sektöründe büyüyen ailenin hikâyesinde Güney Sanayi önemli bir yer tutuyordu. Ancak 1970’lerde değişen ekonomik koşullar ve artan döviz borçları, aile şirketlerini zorladı. 

Burak Artuner’in haberine göre Coşkun Sapmaz, yalıyı 2000’lerin başında sattı; yapı daha sonra Mermerci ailesine geçti. Derin Mermerci de 2017’de annesi Ender Mermerci’nin yanına, Vaniköy’deki bu yalıya taşındı.

Böylece aynı yapı, farklı kuşakların ve ailelerin yaşamında yer aldı. Son vapur kazası ise yalının eski sahiplerinden birini ve onun Ajda Pekkan’la çok kısa süren evliliğini yeniden hatırlattı.

Ajda Pekkan ile Coşkun Sapmaz’ın 1973’te başlayan evliliği yalnızca altı gün sürdü.

Ajda Pekkan ile Coşkun Sapmaz’ın 1973’te başlayan evliliği yalnızca altı gün sürdü.

Bu hikâyenin en şaşırtıcı ayrıntısı, evliliğin süresi! Ajda Pekkan ile Coşkun Sapmaz, 17 Kasım 1973’te İstanbul’da evlendi. Ancak birliktelikleri evlilik olarak yalnızca altı gün devam etti. Bu kısa evlilik, aradan geçen onlarca yıla rağmen Pekkan’ın özel hayatıyla ilgili en çok hatırlanan olaylardan biri oldu. 

Artuner’in aktardığına göre çift, ailelerin itirazlarına rağmen evlenmişti. Pekkan da yıllar sonra o döneme dönüp baktığında “O zamanlar daha çocuktum, maalesef önümü göremedim” sözleriyle kararını değerlendirmişti. Evliliğin ardından hayatları farklı yönlerde devam etti. Ajda Pekkan müzik kariyerini sürdürürken Coşkun Sapmaz’ın adı yıllar sonra hem yalının satışıyla hem de vefat haberiyle yeniden anıldı. Sapmaz, 2018 yılında hayatını kaybetti. O dönem yayımlanan haberlerde de Pekkan’la altı gün süren evliliği yeniden hatırlatılmıştı. 

Bugünkü kazayla yeniden gündeme gelen yalının Ajda Pekkan’la bağlantısı da eski sahibi üzerinden kuruluyor. Bir yanda Boğaz’ın tarihini taşıyan yapı, diğer yanda Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından birinin kısa süren ilk evliliği… Vapur kazasıyla dikkatlerin çevrildiği yalı, bu kez geçmişindeki beklenmedik magazin bağlantısıyla konuşuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın