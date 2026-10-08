Vapurun Çarptığı Vaniköy Yalısı Meğer Ajda Pekkan'ın Hüzünle Biten Aşkının Mekanıymış!
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Bir vapur kazası, eski bir magazin hikâyesini yeniden hatırlattı! Vaniköy’de Derin Mermerci’nin yaşadığı tarihi yalının önüne çarpan yolcu vapurunun görüntüleri gündem oldu. Ancak o yalının geçmişinde yalnızca deniz kazaları yok. Önceki sahiplerinden Coşkun Sapmaz, Ajda Pekkan’ın ilk eşiydi. Patronlar Dünyası’ndan Burak Artuner’in aktardığı hikâye, yalnızca altı gün süren bir evliliğe uzanıyor.
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Vaniköy’de yaşanan vapur kazası, Derin Mermerci’nin yaşadığı tarihi yalıyı gündeme taşıdı.
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Bugün Mermerci ailesiyle anılan yalı, bir dönem Sapmaz ailesine aitti.
Ajda Pekkan ile Coşkun Sapmaz’ın 1973’te başlayan evliliği yalnızca altı gün sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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