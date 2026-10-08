Vapurun Çarptığı Vaniköy Yalısı Meğer Ajda Pekkan'ın Hüzünle Biten Aşkının Mekanıymış!

Boğaz’daki korkutan görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Vaniköy’de bir yolcu vapuru, Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı’nın önündeki tekneye çarptıktan sonra kıyıdaki alana kadar sürüklendi. Derin Mermerci, kaza anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak “Çok şükür bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Görüntülerle birlikte dikkatler, Mermerci ailesiyle anılan tarihi yapıya çevrildi. Boğaz’ın kıyısında duran bu yalı, farklı dönemlerde farklı ailelerin hayatına ev sahipliği yapmıştı. Bugünkü görünümüne ulaşana kadar yangınlar, bölünmeler, onarımlar ve el değiştirmeler yaşamıştı.

Üstelik yapının geçmişinde başka bir deniz kazası da bulunuyor. 1973 yılında yalının selamlık bölümüne bir tanker çarpmıştı. Sonrasında yapı onarım gördü ve kayıkhanelerin önüne rıhtım yapıldı. Dolayısıyla son kazayla gündeme gelen yalı, geçmişinde de benzer bir olay yaşamıştı.

Ancak yalının eski sahiplerine bakıldığında, konu deniz kazalarından çıkıp magazin tarihine uzanıyor. Çünkü bu yapıyla yolu kesişen isimlerden biri, Ajda Pekkan’ın ilk eşi Coşkun Sapmaz.