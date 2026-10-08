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Yıllarca Ahu Tuğba Diye Tanıdık: Yeşilçam’ın Unutulmaz Yıldızının Gerçek Adı Bambaşka Çıktı!

Yıllarca Ahu Tuğba Diye Tanıdık: Yeşilçam’ın Unutulmaz Yıldızının Gerçek Adı Bambaşka Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 11:01
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Sarı saçları ve mavi-yeşil gözleriyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, yıllarca sahne adıyla hatırlandı. Peki bu adın ardındaki gerçek isim neydi? Ahu Tuğba'nın projelerine, ününe ve hayatına birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Ahu Tuğba, Yeşilçam'ın en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi.

Ahu Tuğba, Yeşilçam'ın en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi.

Ahu Tuğba, Beyoğlu'nda dolaşırken yönetmen Metin Erksan'ın dikkatini çekti ve ona sunulan film teklifiyle sinemaya adım attı. İlk kez 1974'te küçük bir rolle perdede göründü, 70'lerin sonundan itibaren Yeşilçam'da tanınmaya başladı. 80'lerin başında ise ulusal çapta ün kazandı.

Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo, Beyaz Ölüm, Kayıp Kızlar, Taçsız Kraliçe ve Yosma gibi filmlerde rol aldı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi dönemin büyük isimleriyle aynı perdeyi paylaştı. Özgür ruhlu ve iyi kalpli karakterleriyle hatırlanan oyuncu, 1987'de bir albüm de çıkardı.

Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te yaşadığı ABD'nin Miami kentinde, 69 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini sanatçı Nuri Alço duyurdu. Oyuncunun son dönemde ileri düzeyde astım hastalığıyla mücadele ettiği belirtilmişti.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Tuğba için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Usta oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah'ın haberine göre, Ahu Tuğba'nın gerçek adı Canan Tuğba Çetin.

Sabah'ın haberine göre, Ahu Tuğba'nın gerçek adı Canan Tuğba Çetin.

Nüfus kaydındaki adı Canan Tuğba Çetin olan oyuncu, İstanbul'un Yeşilköy semtinde varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak büyüdü. Maçka İlkokulu ve Atatürk Kız Ortaokulu'na devam etti, ardından Robert Amerikan Lisesi'ni bitirdi.

Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumaya başlayan Tuğba, sinemaya duyduğu ilgi nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Türkiye'ye dönerek oyunculuğa yöneldi ve Ahu Tuğba adıyla perdede yer almaya başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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