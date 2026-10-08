Yıllarca Ahu Tuğba Diye Tanıdık: Yeşilçam’ın Unutulmaz Yıldızının Gerçek Adı Bambaşka Çıktı!
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Ahu Tuğba, Yeşilçam'ın en çok konuşulan yüzlerinden biri haline geldi.
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Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah'ın haberine göre, Ahu Tuğba'nın gerçek adı Canan Tuğba Çetin.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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