Yıllarca Ahu Tuğba Diye Tanıdık: Yeşilçam’ın Unutulmaz Yıldızının Gerçek Adı Bambaşka Çıktı!

Ahu Tuğba, Beyoğlu'nda dolaşırken yönetmen Metin Erksan'ın dikkatini çekti ve ona sunulan film teklifiyle sinemaya adım attı. İlk kez 1974'te küçük bir rolle perdede göründü, 70'lerin sonundan itibaren Yeşilçam'da tanınmaya başladı. 80'lerin başında ise ulusal çapta ün kazandı.

Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo, Beyaz Ölüm, Kayıp Kızlar, Taçsız Kraliçe ve Yosma gibi filmlerde rol aldı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi dönemin büyük isimleriyle aynı perdeyi paylaştı. Özgür ruhlu ve iyi kalpli karakterleriyle hatırlanan oyuncu, 1987'de bir albüm de çıkardı.