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Kıvanç Tatlıtuğ Galada Karşılaştığı Muhabirden Özür Diledi: Sözleri Tartışma Yarattı!

Kıvanç Tatlıtuğ Galada Karşılaştığı Muhabirden Özür Diledi: Sözleri Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 09:31
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Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında objektiflere poz veren Kıvanç Tatlıtuğ, bir anda gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Yazın havalimanında kendisini görüntüleyen muhabire tepki gösteren ünlü oyuncu, aynı muhabiri galada görünce kayıtsız kalmadı. Gecede yaşananlara birlikte bakalım.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi filminin yıldız isimlerinden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi filminin yıldız isimlerinden biri.

Aşk-ı Memnu, Gümüş, Kurt Seyit ve Şura ve Kuzey Güney gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Organize İşler: Karun Hazinesi filmindeki rolüyle gündemde.

Filmin yıldız isimlerinden biri olan Tatlıtuğ'un rol aldığı yapım, popüler dijital platformlardan birinde izleyicilerle buluşacak. Film için düzenlenen gala gecesi ise filmden çok oyuncunun çıkışıyla konuşuldu.

Tatlıtuğ, galada yazın havalimanında tepki gösterdiği muhabirden özür diledi.

Tatlıtuğ, galada yazın havalimanında tepki gösterdiği muhabirden özür diledi.

Tatlıtuğ, yazın bir havalimanında kendisini kameraya alan basın mensubuna tepki göstermişti. Galada aynı muhabirle karşılaşınca ona yaklaşan oyuncu, olayı hatırlatarak konuya açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Muhabirin sıradan bir vatandaş gibi cep telefonuyla görüntü aldığını düşündüğünü anlatan Tatlıtuğ, oğlunun fotoğrafının çekilmesi konusunda hassas olduğunu belirtti. Herkesin kamerayla görülmeye alışkın olmadığını, bu yüzden öyle bir tepki verdiğini söyleyen oyuncu, 'Kalbini kırdıysam özür diliyorum' dedi.

O anları şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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