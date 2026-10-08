Kıvanç Tatlıtuğ Galada Karşılaştığı Muhabirden Özür Diledi: Sözleri Tartışma Yarattı!

Aşk-ı Memnu, Gümüş, Kurt Seyit ve Şura ve Kuzey Güney gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Organize İşler: Karun Hazinesi filmindeki rolüyle gündemde.

Filmin yıldız isimlerinden biri olan Tatlıtuğ'un rol aldığı yapım, popüler dijital platformlardan birinde izleyicilerle buluşacak. Film için düzenlenen gala gecesi ise filmden çok oyuncunun çıkışıyla konuşuldu.