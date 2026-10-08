Kıvanç Tatlıtuğ Galada Karşılaştığı Muhabirden Özür Diledi: Sözleri Tartışma Yarattı!
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Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında objektiflere poz veren Kıvanç Tatlıtuğ, bir anda gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Yazın havalimanında kendisini görüntüleyen muhabire tepki gösteren ünlü oyuncu, aynı muhabiri galada görünce kayıtsız kalmadı. Gecede yaşananlara birlikte bakalım.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi filminin yıldız isimlerinden biri.
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Tatlıtuğ, galada yazın havalimanında tepki gösterdiği muhabirden özür diledi.
O anları şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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