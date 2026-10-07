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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Saçlarını Kısalttı: İlk Kez Küt Kestirdi, Bambaşka Biri Oldu!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Saçlarını Kısalttı: İlk Kez Küt Kestirdi, Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 17:31
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Sihirli Annem'in Çilek'i olarak hatırladığımız Zeynep Özkaya, bu kez görünüşüyle gündemde. Son dönemin popüler kısa saç trendine uyan oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Zeynep Özkaya'nın değişimine ve aynı trende uyan diğer ünlülere birlikte bakalım.

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Zeynep Özkaya, Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hatırlanıyor.

Zeynep Özkaya, Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hatırlanıyor.

Zeynep Özkaya, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanındı. Küçük yaşta başladığı oyunculuk serüveninde İki Aile, Eyvah Halam ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi yapımlarda da yer aldı.

Oyunculuğun yanında eğitimini de ihmal etmeyen Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi gören oyuncu, bu kez tarzındaki değişimle konuşuluyor.

Zeynep Özkaya saçlarını ilk kez küt kestirdi: "Resmen bambaşka bir insan oldum."

Zeynep Özkaya saçlarını ilk kez küt kestirdi: "Resmen bambaşka bir insan oldum."

Sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaşan Zeynep Özkaya, saçlarını kısaltarak dikkat çekici bir değişime imza attı. Oyuncu, saçlarını ilk kez küt kestirdiğini söyledi ve yeni haliyle kendisini bambaşka bir insan gibi hissettiğini anlattı.

Özkaya'nın en çok sevindiği şey ise iki yıldır göremediği gür saç görüntüsüne kavuşması oldu. Yenilenen tarzı sosyal medyada beğeni topladı.

Kısa saç trendine Demet Özdemir'den Derya Uluğ'a pek çok ünlü uydu.

Kısa saç trendine Demet Özdemir'den Derya Uluğ'a pek çok ünlü uydu.

Özkaya, son dönemin popüler kısa saç trendine uyan tek isim değil. Demet Özdemir yıllardır uzattığı saçlarını bir anda kısacık kestirip beğeni yağmuruna tutulmuştu. Şarkıcı Derya Uluğ da sarıya boyattığı saçlarını kısa ve küt kesimle yenilemişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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