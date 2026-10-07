Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Saçlarını Kısalttı: İlk Kez Küt Kestirdi, Bambaşka Biri Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sihirli Annem'in Çilek'i olarak hatırladığımız Zeynep Özkaya, bu kez görünüşüyle gündemde. Son dönemin popüler kısa saç trendine uyan oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Zeynep Özkaya'nın değişimine ve aynı trende uyan diğer ünlülere birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Özkaya, Sihirli Annem'deki Çilek karakteriyle hatırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Özkaya saçlarını ilk kez küt kestirdi: "Resmen bambaşka bir insan oldum."
Kısa saç trendine Demet Özdemir'den Derya Uluğ'a pek çok ünlü uydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın