Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya Saçlarını Kısalttı: İlk Kez Küt Kestirdi, Bambaşka Biri Oldu!

Sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaşan Zeynep Özkaya, saçlarını kısaltarak dikkat çekici bir değişime imza attı. Oyuncu, saçlarını ilk kez küt kestirdiğini söyledi ve yeni haliyle kendisini bambaşka bir insan gibi hissettiğini anlattı.

Özkaya'nın en çok sevindiği şey ise iki yıldır göremediği gür saç görüntüsüne kavuşması oldu. Yenilenen tarzı sosyal medyada beğeni topladı.