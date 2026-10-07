Oyunculuğu Zirvede Bırakmıştı: Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın Değişen Hayatı!

1996'da ATV ekranlarında başlayan Tatlı Kaçıklar, tam 5 sezon yayınlandı ve 2001'de 165. bölümüyle final yaptı. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştığı dizi, birbirinden farklı iki karakter olan Rafet ve Saffet'in başına gelen absürt olayları anlatıyordu. Buket Dereoğlu, Neslihan Yeldan, Pelin Körmükçü, Nefise Karatay ve Ceyda Düvenci gibi dönemin dikkat çeken isimleri de kadrodaydı.

Yıldız Kaplan'ın ekran yolculuğu oyunculukla başlamamıştı. Önce mankenlikle adını duyuran Kaplan, ardından televizyon dünyasının dikkatini çekti. Dizide Funda karakterine hayat veren oyuncu, hafızalarda 'Seksi Şempanze' olarak da yer etti. Güzelliğiyle sık sık konuşulan Kaplan'ın posterleri, dönemin gençlerinin odalarında asılıydı.