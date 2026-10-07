Oyunculuğu Zirvede Bırakmıştı: Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın Değişen Hayatı!
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90'lı yılların ve 2000'lerin başının fenomen dizilerinden Tatlı Kaçıklar'da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, yıllar sonra yeniden gündemde. Önce mankenlikle adını duyuran, sonra ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan ve kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bırakan Kaplan'ın hikâyesine, dizi günlerinden bugüne birlikte bakalım.
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Yıldız Kaplan, Tatlı Kaçıklar'ın en çok konuşulan genç karakterlerinden birine hayat verdi.
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Dizinin ardından filmlerde rol aldı, albümler çıkardı, sonra hayatının merkezine ailesini koydu.
Yıldız Kaplan bugün ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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