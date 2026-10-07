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Oyunculuğu Zirvede Bırakmıştı: Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın Değişen Hayatı!

Oyunculuğu Zirvede Bırakmıştı: Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan'ın Değişen Hayatı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 16:31
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90'lı yılların ve 2000'lerin başının fenomen dizilerinden Tatlı Kaçıklar'da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, yıllar sonra yeniden gündemde. Önce mankenlikle adını duyuran, sonra ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan ve kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bırakan Kaplan'ın hikâyesine, dizi günlerinden bugüne birlikte bakalım.

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Yıldız Kaplan, Tatlı Kaçıklar'ın en çok konuşulan genç karakterlerinden birine hayat verdi.

Yıldız Kaplan, Tatlı Kaçıklar'ın en çok konuşulan genç karakterlerinden birine hayat verdi.

1996'da ATV ekranlarında başlayan Tatlı Kaçıklar, tam 5 sezon yayınlandı ve 2001'de 165. bölümüyle final yaptı. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolleri paylaştığı dizi, birbirinden farklı iki karakter olan Rafet ve Saffet'in başına gelen absürt olayları anlatıyordu. Buket Dereoğlu, Neslihan Yeldan, Pelin Körmükçü, Nefise Karatay ve Ceyda Düvenci gibi dönemin dikkat çeken isimleri de kadrodaydı.

Yıldız Kaplan'ın ekran yolculuğu oyunculukla başlamamıştı. Önce mankenlikle adını duyuran Kaplan, ardından televizyon dünyasının dikkatini çekti. Dizide Funda karakterine hayat veren oyuncu, hafızalarda 'Seksi Şempanze' olarak da yer etti. Güzelliğiyle sık sık konuşulan Kaplan'ın posterleri, dönemin gençlerinin odalarında asılıydı.

Dizinin ardından filmlerde rol aldı, albümler çıkardı, sonra hayatının merkezine ailesini koydu.

Dizinin ardından filmlerde rol aldı, albümler çıkardı, sonra hayatının merkezine ailesini koydu.

Tatlı Kaçıklar'ın ardından Yıldız Kaplan farklı projelerde boy gösterdi. Yasemin, Unutabilsem, Hemşo, Bizim Otel ve Evli ve Çocuklu gibi film ve dizilerde yer aldı. Oyunculuğun yanında müziğe de yönelen Kaplan, 2002'den 2011'e kadar Gönül Borcu, Işıl Işıl, Motive ve Aşk Dili adlı dört albüm çıkardı.

Özel hayatını sürekli gündemde tutmayı tercih etmeyen oyuncu, 17 yaşında anne oldu. İlk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın bugün 3 çocuğu var. 2008'de evlenen Kaplan, 38 yaşında ikinci kez anne oldu ve oğlu Akif'e kendisini adadı. Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakan Kaplan, evliliği ve annelikle birlikte daha sakin bir hayatı seçti.

Yıldız Kaplan bugün ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Yıldız Kaplan bugün ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

İki çocuk ve üç torun sahibi olan Yıldız Kaplan, bugün gözlerden uzak yaşıyor. Kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken oğlu Akif'e de gözü gibi bakıyor. Kendisine film teklifleri geldiği halde bunları geri çevirdi.

Uzun süredir magazin gündeminde adını sık duymadığımız Kaplan, sosyal medyadan yaptığı aile paylaşımlarıyla zaman zaman yeniden konuşuluyor. Oğlunun mezuniyetinden paylaştığı kareler, annesinin boyunu geçen oğluyla birlikte takipçilerin ilgisini çekmişti. Sarı saçları ve doğal görünümüyle yıllara meydan okuduğu yorumlarını alan Kaplan'ın paylaşımlarının altına, birçok kişi Tatlı Kaçıklar günlerinden sahneler bırakarak nostalji yapmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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