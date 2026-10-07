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Nazlı Sabancı'dan Oğlu Ömer'e Yalıda Özel Karşılama: Davete Ünlü Fenomenler de Katıldı!

Nazlı Sabancı'dan Oğlu Ömer'e Yalıda Özel Karşılama: Davete Ünlü Fenomenler de Katıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:30
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Nazlı Sabancı, ağustos ayında dünyaya getirdiği oğlu Ömer için görkemli bir davet düzenledi. Yalıda yapılan kutlamaya sosyetenin önde gelen isimleri ve ünlü fenomenler de katıldı. Davetin detaylarına birlikte bakalım.

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Nazlı ve Hacı Sabancı ikinci kez anne baba oldu, oğullarına Ömer ismini verdiler.

Nazlı ve Hacı Sabancı ikinci kez anne baba oldu, oğullarına Ömer ismini verdiler.

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez anne baba olmuştu. Çiftin kızlarının isminde babaannesi Arzu Sabancı'nın adının da yer alması dikkat çekmişti.

2026'da ailenin dördüncü üyesi dünyaya geldi. İkinci kez anne baba olan çift, oğullarına Ömer adını verdi. Böylece minik Ömer, dedesi Ömer Sabancı ile adaş oldu.

Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı yalıda "Hoş geldin Ömer" temalı bir davet düzenledi.

Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı yalıda "Hoş geldin Ömer" temalı bir davet düzenledi.

Ağustos ayında dünyaya gelen Ömer için Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte yalılarında özel bir davet düzenledi.

'Hoş geldin Ömer' temasıyla yapılan davette sosyetenin önde gelen isimleri bir araya geldi. Sabancı ailesinin yakın dostları da bu özel günde aileyi yalnız bırakmadı.

İkinci çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'e yalıda yakın dostlarının katıldığı özel bir "Hoş geldin" duası düzenledi.

İkinci çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'e yalıda yakın dostlarının katıldığı özel bir "Hoş geldin" duası düzenledi.

Ömer için düzenlenen kutlama sosyal medyadan da paylaşıldı. Yalıdaki davete Dila Tarkan ve Sima Tarkan gibi ünlü fenomenler de katıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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