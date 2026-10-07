Nazlı Sabancı'dan Oğlu Ömer'e Yalıda Özel Karşılama: Davete Ünlü Fenomenler de Katıldı!

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez anne baba olmuştu. Çiftin kızlarının isminde babaannesi Arzu Sabancı'nın adının da yer alması dikkat çekmişti.

2026'da ailenin dördüncü üyesi dünyaya geldi. İkinci kez anne baba olan çift, oğullarına Ömer adını verdi. Böylece minik Ömer, dedesi Ömer Sabancı ile adaş oldu.