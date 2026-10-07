Nazlı Sabancı'dan Oğlu Ömer'e Yalıda Özel Karşılama: Davete Ünlü Fenomenler de Katıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nazlı Sabancı, ağustos ayında dünyaya getirdiği oğlu Ömer için görkemli bir davet düzenledi. Yalıda yapılan kutlamaya sosyetenin önde gelen isimleri ve ünlü fenomenler de katıldı. Davetin detaylarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı ve Hacı Sabancı ikinci kez anne baba oldu, oğullarına Ömer ismini verdiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı yalıda "Hoş geldin Ömer" temalı bir davet düzenledi.
İkinci çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'e yalıda yakın dostlarının katıldığı özel bir "Hoş geldin" duası düzenledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın