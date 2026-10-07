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Didem Balçın'ın Son Hali ve Zayıflığı Dikkat Çekti: Kilosunu Açıkladı!

Didem Balçın'ın Son Hali ve Zayıflığı Dikkat Çekti: Kilosunu Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 11:01
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Kuruluş: Osman ve Çakallarla Dans gibi projelerle tanınan Didem Balçın, Etiler'de objektiflere yansıdı. Zayıflığıyla dikkat çeken oyuncunun son haline ve kilosuyla ilgili açıklamalarına birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Didem Balçın, Kuruluş: Osman ve Çakallarla Dans'taki rolleriyle tanınıyor.

Didem Balçın, Kuruluş: Osman ve Çakallarla Dans'taki rolleriyle tanınıyor.

Didem Balçın, seyircinin yakından tanıdığı oyunculardan biri. Kuruluş: Osman dizisinde Selcan Hatun karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, Çakallarla Dans serisinde ise Fatma karakterini canlandırarak sinema severlerin karşısına çıktı.

Hem dizilerde hem de komedi filmlerinde izlediğimiz Balçın, bu projelerle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Etiler'de görüntülenen Didem Balçın'ın zayıflığı dikkat çekti.

Etiler'de görüntülenen Didem Balçın'ın zayıflığı dikkat çekti.

Didem Balçın, Etiler'de görüntülendi. Oyuncunun formda ve oldukça zayıf görünmesi dikkat çekti.

Objektiflere yansıyan Balçın, güncel kilosunu da açıkladı. 1,72 boyundaki oyuncunun şu anki kilosunun 58 olduğu öğrenildi.

Didem Balçın'a göre zayıflığının arkasında kilosunun kolay değişmesi var.

Didem Balçın'a göre zayıflığının arkasında kilosunun kolay değişmesi var.

Didem Balçın, son bir yıldır zayıf olduğunu söyledi. Oyuncu, kilo alıp vermenin kendisi için oldukça kolay olduğunu, kilosunun çok çabuk değişebildiğini anlattı.

Yani zayıflığının arkasında, kilo konusunda hızlı değişen yapısı olduğunu belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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