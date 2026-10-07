Didem Balçın'ın Son Hali ve Zayıflığı Dikkat Çekti: Kilosunu Açıkladı!
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Kuruluş: Osman ve Çakallarla Dans gibi projelerle tanınan Didem Balçın, Etiler'de objektiflere yansıdı. Zayıflığıyla dikkat çeken oyuncunun son haline ve kilosuyla ilgili açıklamalarına birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Didem Balçın, Kuruluş: Osman ve Çakallarla Dans'taki rolleriyle tanınıyor.
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Etiler'de görüntülenen Didem Balçın'ın zayıflığı dikkat çekti.
Didem Balçın'a göre zayıflığının arkasında kilosunun kolay değişmesi var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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