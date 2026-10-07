Didem Balçın'ın Son Hali ve Zayıflığı Dikkat Çekti: Kilosunu Açıkladı!

Didem Balçın, son bir yıldır zayıf olduğunu söyledi. Oyuncu, kilo alıp vermenin kendisi için oldukça kolay olduğunu, kilosunun çok çabuk değişebildiğini anlattı.

Yani zayıflığının arkasında, kilo konusunda hızlı değişen yapısı olduğunu belirtti.