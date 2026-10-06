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96 Yaşındaki Rahmi Koç'un Golf Kombini Dikkat Çekti!

96 Yaşındaki Rahmi Koç'un Golf Kombini Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 12:01
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Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç, golf sahasındaki şık tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 96 yaşındaki iş insanının etkinlikteki kombinine birlikte bakalım.

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Rahmi Koç, iş dünyasındaki kariyerinin yanında ilgi alanlarıyla da tanınıyor.

Rahmi Koç, iş dünyasındaki kariyerinin yanında ilgi alanlarıyla da tanınıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye’nin en tanınmış iş insanlarından biri. Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un oğlu olan Koç, uzun yıllar boyunca aile şirketlerinin yönetiminde görev aldı. 1984’te devraldığı yönetim kurulu başkanlığını 2003’te oğlu Mustafa Koç’a bıraktı.

İş hayatının yanında müzeciliğe ve koleksiyonculuğa duyduğu ilgiyle de bilinen Rahmi Koç, adını taşıyan müzelerle sanayi ve ulaşım tarihine ait pek çok eseri ziyaretçilerle buluşturdu. Deniz tutkusu da hayatının bilinen parçalarından biri. Koç, zaman zaman katıldığı etkinliklerden ve günlük yaşamından sosyal medyaya yansıyan karelerle de dikkat çekiyor.

96 yaşındaki Rahmi Koç, golf etkinliğinde renkli ve özenli kombiniyle göz doldurdu.

96 yaşındaki Rahmi Koç, golf etkinliğinde renkli ve özenli kombiniyle göz doldurdu.

96 yaşındaki iş insanı Rahmi Koç, katıldığı golf etkinliğinde renkli ve özenli bir kombini tercih etti. Golf sahasındaki şık görüntüsüyle bakışları üzerine topladı.

Sık sık spor yaptığını açıklayan ve formunu spora bağlayan Koç'un golf sahasından yansıyan görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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