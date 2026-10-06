96 Yaşındaki Rahmi Koç'un Golf Kombini Dikkat Çekti!

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye’nin en tanınmış iş insanlarından biri. Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un oğlu olan Koç, uzun yıllar boyunca aile şirketlerinin yönetiminde görev aldı. 1984’te devraldığı yönetim kurulu başkanlığını 2003’te oğlu Mustafa Koç’a bıraktı.

İş hayatının yanında müzeciliğe ve koleksiyonculuğa duyduğu ilgiyle de bilinen Rahmi Koç, adını taşıyan müzelerle sanayi ve ulaşım tarihine ait pek çok eseri ziyaretçilerle buluşturdu. Deniz tutkusu da hayatının bilinen parçalarından biri. Koç, zaman zaman katıldığı etkinliklerden ve günlük yaşamından sosyal medyaya yansıyan karelerle de dikkat çekiyor.