96 Yaşındaki Rahmi Koç'un Golf Kombini Dikkat Çekti!
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Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç, golf sahasındaki şık tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 96 yaşındaki iş insanının etkinlikteki kombinine birlikte bakalım.
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Rahmi Koç, iş dünyasındaki kariyerinin yanında ilgi alanlarıyla da tanınıyor.
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96 yaşındaki Rahmi Koç, golf etkinliğinde renkli ve özenli kombiniyle göz doldurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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