Zerrin Özer Sinir Krizi Geçirmişti: 23 Yaşında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin'le İlgili Kahreden Detay!

Kerim Tekin, müzik yolculuğuna 1995'te çıkardığı 'Kara Gözlüm' albümüyle başladı. Genç sanatçı, 1997'de yayımlanan 'Haykırsam Dünyaya' albümüyle adından çok daha fazla söz ettirdi ve bu albüm kariyerinde büyük bir kırılma noktası oldu.

Albümdeki 'Kar Beyaz' şarkısı dönemin müzik dünyasına damgasını vurdu. Tekin müzikle de sınırlı kalmadı, 'Yaz Aşkım' filminde başrol oynayarak sinema denemesi de yaptı. Ancak bu parlak yükseliş çok kısa sürdü.