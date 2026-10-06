Zerrin Özer Sinir Krizi Geçirmişti: 23 Yaşında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin'le İlgili Kahreden Detay!
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90'lı yılların sevilen ismi Kerim Tekin, kariyerinin en parlak döneminde henüz 23 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Yakın dostu Zerrin Özer'in sinir krizi geçirdiği bu acı kayıptan yıllar sonra genç sanatçıyla ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Kerim Tekin'in hikâyesine birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Kerim Tekin, kısa ömrüne unutulmaz şarkılar sığdırdı.
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Afyonkarahisar'daki trafik kazası genç sanatçının hayatına mal oldu, sanat dünyası yasa boğuldu.
Yıllar sonra gelen itiraf: Kerim Tekin, nasıl öleceğini hissetmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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