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Zerrin Özer Sinir Krizi Geçirmişti: 23 Yaşında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin'le İlgili Kahreden Detay!

Zerrin Özer Sinir Krizi Geçirmişti: 23 Yaşında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin'le İlgili Kahreden Detay!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 09:45
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90'lı yılların sevilen ismi Kerim Tekin, kariyerinin en parlak döneminde henüz 23 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Yakın dostu Zerrin Özer'in sinir krizi geçirdiği bu acı kayıptan yıllar sonra genç sanatçıyla ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Kerim Tekin'in hikâyesine birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Kerim Tekin, kısa ömrüne unutulmaz şarkılar sığdırdı.

Kerim Tekin, kısa ömrüne unutulmaz şarkılar sığdırdı.

Kerim Tekin, müzik yolculuğuna 1995'te çıkardığı 'Kara Gözlüm' albümüyle başladı. Genç sanatçı, 1997'de yayımlanan 'Haykırsam Dünyaya' albümüyle adından çok daha fazla söz ettirdi ve bu albüm kariyerinde büyük bir kırılma noktası oldu.

Albümdeki 'Kar Beyaz' şarkısı dönemin müzik dünyasına damgasını vurdu. Tekin müzikle de sınırlı kalmadı, 'Yaz Aşkım' filminde başrol oynayarak sinema denemesi de yaptı. Ancak bu parlak yükseliş çok kısa sürdü.

Afyonkarahisar'daki trafik kazası genç sanatçının hayatına mal oldu, sanat dünyası yasa boğuldu.

Afyonkarahisar'daki trafik kazası genç sanatçının hayatına mal oldu, sanat dünyası yasa boğuldu.

Kerim Tekin, 26 Haziran 1998 akşamı Sandıklı Termal'98 Festivali'nde sahne aldı. Ertesi gün yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak için menajeri Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı.

Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen süt tankeri ile kömür yüklü kamyon çarpıştı. Devrilen kömür kamyonu Tekin'in aracının üzerine düştü. 23 yaşındaki sanatçı olay yerinde hayatını kaybetti, menajeri Bütünley ise ağır yaralandı.

Acı haberi alan yakın dostu Zerrin Özer büyük bir şok yaşadı, sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirilebildi. Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut gibi birçok sanatçı arkadaşı da derin üzüntü yaşadı.

Yıllar sonra gelen itiraf: Kerim Tekin, nasıl öleceğini hissetmiş.

Yıllar sonra gelen itiraf: Kerim Tekin, nasıl öleceğini hissetmiş.

Yıllar sonra müzisyen arkadaşı Tayfun Duygulu, bir televizyon programında Kerim Tekin'le ilgili tüyleri ürperten bir detayı paylaştı. Duygulu, 'Kar Beyaz' şarkısının hikâyesini anlatırken Tekin'in hayattayken sık sık trafik kazasında öleceğini söylediğini aktardı. Hatta bu sözlerin ardından albümün belki de çok satacağını da eklediği belirtildi.

Duygulu, sanatçının vefatından sonra annesinin de kendisine sitem ettiğini anlattı. Anne, 'Oğluma niye böyle bir parça yaptın?' diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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