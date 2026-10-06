Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Rapçi Blok 3'e 4 Ay Hapis Cezası Verildi!
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Rapçi Blok 3 (Hakan Aydın), trafik kurallarını hiçe saymasıyla gündeme gelmişti. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü müzisyene hapis cezası verildi.
Kaynak: Sabah/ Elyesa Karatepe
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Blok 3, Ataşehir'de yapılan trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü yakalandı.
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Alkollü araç kullanmaktan Blok 3 hakkında 8 ay hapis cezası istendi.
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Seri Muhakeme Usulü'nü kabul eden Blok 3'ün cezası yarıya indi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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