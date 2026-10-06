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Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Rapçi Blok 3'e 4 Ay Hapis Cezası Verildi!

Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Rapçi Blok 3'e 4 Ay Hapis Cezası Verildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 08:47
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Rapçi Blok 3 (Hakan Aydın), trafik kurallarını hiçe saymasıyla gündeme gelmişti. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü müzisyene hapis cezası verildi.

Kaynak: Sabah/ Elyesa Karatepe

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Blok 3, Ataşehir'de yapılan trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü yakalandı.

Blok 3, Ataşehir'de yapılan trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü yakalandı.

İstanbul Ataşehir'de yapılan rutin trafik denetiminde durdurulan Blok 3'ün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Alkol ölçümü yapılan rapçinin alkol seviyesinin 1,14 promil olduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı için Blok 3'e 23 bin 437 lira idari para cezası kesildi. Aracı da trafikten men edildi.

Alkollü araç kullanmaktan Blok 3 hakkında 8 ay hapis cezası istendi.

Alkollü araç kullanmaktan Blok 3 hakkında 8 ay hapis cezası istendi.

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Blok 3 hakkında alkollü araç kullanmak suçundan 8 ay hapis cezası talep edildi.

Rapçi, hakkındaki bu talep üzerine Seri Muhakeme Usulü'nden yararlanmayı tercih etti.

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Seri Muhakeme Usulü'nü kabul eden Blok 3'ün cezası yarıya indi.

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Seri Muhakeme Usulü'nü kabul eden Blok 3'ün cezası yarıya indi.

Seri Muhakeme Usulü'nde sanık, savcının önerdiği cezayı kabul ederse ceza yüzde 50 oranında indiriliyor. Blok 3'ün cezası da bu sayede 8 aydan 4 aya düştü.

Sabıka kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınan rapçinin 4 aylık hapis cezası ise 12 bin liralık adli para cezasına çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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