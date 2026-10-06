Trafik Kurallarını Hiçe Sayan Rapçi Blok 3'e 4 Ay Hapis Cezası Verildi!

İstanbul Ataşehir'de yapılan rutin trafik denetiminde durdurulan Blok 3'ün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Alkol ölçümü yapılan rapçinin alkol seviyesinin 1,14 promil olduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı için Blok 3'e 23 bin 437 lira idari para cezası kesildi. Aracı da trafikten men edildi.