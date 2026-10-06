Hazal Kaya'nın 12 Yıllık Can Dostu Köpeği Murphy Hayatını Kaybetti
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Hazal Kaya’dan üzücü bir haber geldi. Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi yapımlarla tanıdığımız oyuncu, bu kez can dostuna vedasıyla gündemde. Kaya, 12 yıldır hayatını paylaştığı köpeği Murphy’yi kaybettiğini duyurdu. Birlikte geçirdikleri yılları duygusal sözlerle anlattı. Daha önce kaybettiği köpeği Sherlock’u da andığı mesajı, yaşadığı özlemi ortaya koydu.
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Hazal Kaya, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle hayatımızda uzun zamandır yer alıyor.
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Hazal Kaya, can dostu Murphy'yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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