Hazal Kaya'nın 12 Yıllık Can Dostu Köpeği Murphy Hayatını Kaybetti

Hazal Kaya’yı kimimiz hâlâ Nihal, kimimiz Feriha olarak hatırlıyoruz. Genco ile dikkat çeken oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Ardından Adını Feriha Koydum geldi. Feriha’nın hikâyesi, Kaya’nın kariyerindeki en çok hatırlanan işlerden biri oldu.

Oyuncu, sonraki yıllarda Bizim Hikaye dizisinde Filiz’i, Pera Palas’ta Gece Yarısı yapımında ise Esra’yı canlandırdı. Böylece birbirinden farklı hikâyelerde başrol üstlenerek ekran yolculuğunu sürdürdü.

Özel hayatında 2019 yılında Ali Atay ile evlenen Kaya’nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunuyor. Ailesinden kesitleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun hayatında patili dostlarının da ayrı bir yeri var.