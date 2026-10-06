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Hazal Kaya'nın 12 Yıllık Can Dostu Köpeği Murphy Hayatını Kaybetti

Hazal Kaya'nın 12 Yıllık Can Dostu Köpeği Murphy Hayatını Kaybetti

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
06.10.2026 - 15:48
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Hazal Kaya’dan üzücü bir haber geldi. Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi yapımlarla tanıdığımız oyuncu, bu kez can dostuna vedasıyla gündemde. Kaya, 12 yıldır hayatını paylaştığı köpeği Murphy’yi kaybettiğini duyurdu. Birlikte geçirdikleri yılları duygusal sözlerle anlattı. Daha önce kaybettiği köpeği Sherlock’u da andığı mesajı, yaşadığı özlemi ortaya koydu.

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Hazal Kaya, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle hayatımızda uzun zamandır yer alıyor.

Hazal Kaya, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle hayatımızda uzun zamandır yer alıyor.

Hazal Kaya’yı kimimiz hâlâ Nihal, kimimiz Feriha olarak hatırlıyoruz. Genco ile dikkat çeken oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Ardından Adını Feriha Koydum geldi. Feriha’nın hikâyesi, Kaya’nın kariyerindeki en çok hatırlanan işlerden biri oldu.

Oyuncu, sonraki yıllarda Bizim Hikaye dizisinde Filiz’i, Pera Palas’ta Gece Yarısı yapımında ise Esra’yı canlandırdı. Böylece birbirinden farklı hikâyelerde başrol üstlenerek ekran yolculuğunu sürdürdü.

Özel hayatında 2019 yılında Ali Atay ile evlenen Kaya’nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunuyor. Ailesinden kesitleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun hayatında patili dostlarının da ayrı bir yeri var.

Hazal Kaya, can dostu Murphy'yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hazal Kaya, can dostu Murphy'yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hazal Kaya, 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Murphy'yi kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, paylaşımına Murphy'nin aniden gittiğini yazarak başladı.

Kaya, Murphy'nin kendilerini yeni eve yerleştirdiğini, evi kontrol ettiğini ve burada iyi olacaklarından emin olmuş gibi ardından gittiğini anlattı.

Bir bankta oturup Murphy ile geçirdiği 12 yılı düşündüğünü anlatan Hazal Kaya, ona 'evimizin beyefendisi' ve 'nazik koruyucusu' diye seslendi. Anlayışı, sevgisi, küçük öpücükleri ve kocaman kalbi için teşekkür etti.

Mesajının sonunda bitmeyecek bir hasretleri daha olacağını söyleyen oyuncu, Murphy'den gördüğü yerde Sherlock'u da öpmesini istedi. 

'Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve o gitti. Ben de onu son gezdirdiğim sokaktaki cam kırıklarına tutulup ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık.

Murphy uzun uzun uzaklara dalmasıyla meşhurdu, hepimiz merak ederdik ne düşünüyor böyle uzun uzun diye. Şimdi bir bankta başa sardım, birlikte geçirdiğimiz 12 yılı düşünüyorum. Evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu; anlayışın, sevgin, küçük öpücüklerin, kocaman kalbin için teşekkür ederim. Bitmeyecek bir hasret daha bize…

Sherlock’u da öp görürsen. Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum…'

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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