Ahmet Uğurlu'nun Kardeşi Mustafa Uğurlu Yıllar Sonra Görüntülendi: Yeni Hayatı Merak Uyandırdı
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Ahmet Uğurlu, Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimlerinden biriydi.
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Ahmet Uğurlu, kanserle verdiği mücadeleyi 71 yaşında kaybetti.
Mustafa Uğurlu, Cihangir'de görüntülendi: "Bir parçam yok oldu."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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