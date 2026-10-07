Ahmet Uğurlu'nun Kardeşi Mustafa Uğurlu Yıllar Sonra Görüntülendi: Yeni Hayatı Merak Uyandırdı

Uzun süredir İstanbul'dan ve oyunculuk mesleğinden uzak yaşayan Mustafa Uğurlu, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Kardeşini kaybettikten sonra bir süre kendi köşesine çekilmeye karar verdiğini ama bunun çok ağır geldiğini anlatan oyuncu, yaşadığı acıyı 'Bir parçam yok oldu' sözleriyle özetledi.

Şu an Bodrum yakınlarında bir köyde yaşayan Uğurlu, Bodrum merkezde değil köyde küçük bir evi olduğunu söyledi.