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Ahmet Uğurlu'nun Kardeşi Mustafa Uğurlu Yıllar Sonra Görüntülendi: Yeni Hayatı Merak Uyandırdı

Ahmet Uğurlu'nun Kardeşi Mustafa Uğurlu Yıllar Sonra Görüntülendi: Yeni Hayatı Merak Uyandırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 12:00
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Usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu, uzun süre sonra Cihangir'de görüntülendi. Kardeşini kaybettikten sonra İstanbul'dan ve mesleğinden uzaklaşan oyuncunun yeni hayatına birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Ahmet Uğurlu, Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimlerinden biriydi.

Ahmet Uğurlu, Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimlerinden biriydi.

2 Ağustos 1952'de Konya'da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda sahne aldı.

Sinemaya 'Mine' filmiyle adım atan Uğurlu'nun adını asıl duyuran rol, Derviş Zaim'in yönettiği 'Tabutta Rövaşata' filmindeki Mahsun karakteri oldu. Bu rolüyle birçok ödül kazanan usta oyuncu, Behzat Ç. gibi dizilerde de izleyiciyle buluştu. Mustafa Uğurlu'nun abisi olan Ahmet Uğurlu, ailenin sanat damarını sürdüren isimlerin başındaydı.

Ahmet Uğurlu, kanserle verdiği mücadeleyi 71 yaşında kaybetti.

Ahmet Uğurlu, kanserle verdiği mücadeleyi 71 yaşında kaybetti.

Ahmet Uğurlu, uzun süre kanserle mücadele etti. Tedaviyle hastalığı yenmiş olsa da kanser yeniden nüksetti ve usta oyuncu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kardeşi Mustafa Uğurlu için ise kayıp, hayatının yönünü değiştirecek kadar ağır bir darbe oldu.

Mustafa Uğurlu, Cihangir'de görüntülendi: "Bir parçam yok oldu."

Mustafa Uğurlu, Cihangir'de görüntülendi: "Bir parçam yok oldu."

Uzun süredir İstanbul'dan ve oyunculuk mesleğinden uzak yaşayan Mustafa Uğurlu, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Kardeşini kaybettikten sonra bir süre kendi köşesine çekilmeye karar verdiğini ama bunun çok ağır geldiğini anlatan oyuncu, yaşadığı acıyı 'Bir parçam yok oldu' sözleriyle özetledi.

Şu an Bodrum yakınlarında bir köyde yaşayan Uğurlu, Bodrum merkezde değil köyde küçük bir evi olduğunu söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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