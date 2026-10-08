Toplam 32 Kilo Verdi: A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam'ın Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı!

Kilo verme sürecini anlatan Toprak Sağlam, bu başarıyı iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadan, tamamen doğal yollardan elde ettiğini söyledi.

Oyuncunun anlattığına göre sırrı büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. Yani 32 kilonun arkasında hızlı bir çözümden çok, uzun soluklu bir emek var.