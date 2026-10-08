Toplam 32 Kilo Verdi: A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam'ın Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı!
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Toprak Sağlam, A.B.İ. dizisindeki Altın Yenge karakteriyle tanınıyor.
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Toprak Sağlam yaklaşık iki yılda tam 32 kilo verdi.
Toprak Sağlam'ın sırrı: Disiplinli spor ve diyet.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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