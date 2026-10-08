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Toplam 32 Kilo Verdi: A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam'ın Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı!

Toplam 32 Kilo Verdi: A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam'ın Kilo Verme Sırrı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 10:00
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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de Altın Yenge karakteriyle tanınan Toprak Sağlam, son dönemde fiziksel değişimiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık iki yıllık bir süreçte tam 32 kilo veren oyuncu, bu değişimin sırrını da açıklıyor.

Kaynak: Sabah

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Toprak Sağlam, A.B.İ. dizisindeki Altın Yenge karakteriyle tanınıyor.

Toprak Sağlam, A.B.İ. dizisindeki Altın Yenge karakteriyle tanınıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü birincilikle bitiren Toprak Sağlam, oyunculuğa 2005'te İlk Göz Ağrısı dizisiyle adım attı. Yalı Çapkını, Güvercin ve Bodrum Masalı gibi pek çok dizide rol aldı. 2008 yapımı Gökten 3 Elma Düştü filmindeki performansıyla da Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de, Hancıoğlu Yalısı'nın dikkat çeken yengesi Altın karakterine hayat veriyor.

Toprak Sağlam yaklaşık iki yılda tam 32 kilo verdi.

Toprak Sağlam yaklaşık iki yılda tam 32 kilo verdi.

Toprak Sağlam, son dönemde büyük bir değişim yaşadı. Yaklaşık iki yıl süren bir süreçte tam 32 kilo veren oyuncunun yeni hali, hayranlarının ve takipçilerinin dikkatini çekti.

Altın Yenge karakteriyle ekrandan tanıdığımız Sağlam'ın bu değişimi kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Toprak Sağlam'ın sırrı: Disiplinli spor ve diyet.

Toprak Sağlam'ın sırrı: Disiplinli spor ve diyet.

Kilo verme sürecini anlatan Toprak Sağlam, bu başarıyı iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadan, tamamen doğal yollardan elde ettiğini söyledi.

Oyuncunun anlattığına göre sırrı büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. Yani 32 kilonun arkasında hızlı bir çözümden çok, uzun soluklu bir emek var.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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