Murat Dalkılıç Sert Çıkmıştı: Merve Boluğur’a “Eski Eşinize Beddua Ettiniz mi?” Sorusu!

Bir takipçi yorumu, eski evliliği yeniden tartışmaya açtı. Dalkılıç’ın Özgü Kaya ile paylaştığı videonun altına yazan bir kullanıcı, Boluğur nedeniyle şarkıcıya sempati duyamadığını ve şarkılarını dinlemediğini belirtti. Boluğur’un Acemi Cadı dönemindeki enerjisiyle sonraki görünümünü karşılaştıran kullanıcı, oyuncunun ağır şeyler yaşadığına inandığını savundu. Bunlar, kullanıcının kişisel yorumlarıydı.

Dalkılıç ise bu değerlendirmeye sessiz kalmadı. Kendisi hakkında oluşturulan hikâyenin gerçeği yansıtmadığını söyleyen şarkıcı, “Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil” sözleriyle tepki gösterdi. İnsanların bilmedikleri olaylar hakkında varsayımlar ürettiğini savundu.

Açıklamasında sağlık sorunlarına da değinen Dalkılıç, bunların yıllar önceki ilişkisi üzerinden yorumlanmasını reddetti. “Bana Allah’ın sopasının indiği falan yok” diyerek yaşadığı sağlık sürecini bu şekilde açıklayanlara karşı çıktı. Şarkıcı ayrıca insanların kendi yaşadıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemesini eleştirdi ve takipçilerine başkalarının hayatlarıyla talep edilmeden bu kadar ilgilenmemelerini önerdi.

Böylece Dalkılıç, yalnızca bir takipçinin eleştirisine değil, eski evliliği üzerinden yıllardır kendisine yöneltilen değerlendirmelere de karşılık vermiş oldu. Ancak açıklamasında ayrılığın perde arkasına ilişkin yeni bir olay anlatmadı; kamuoyunda kurulan hikâyeyi kabul etmediğini vurguladı.