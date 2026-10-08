Murat Dalkılıç Sert Çıkmıştı: Merve Boluğur’a “Eski Eşinize Beddua Ettiniz mi?” Sorusu!
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Yıllar önce biten evlilikleri hâlâ gündemde! Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur üzerinden kendisine yöneltilen bir yoruma uzun bir açıklamayla karşılık vermişti. Şarkıcı, sağlık sorunlarının eski evliliğiyle ilişkilendirilmesine de tepki göstermişti. Bu kez aynı konu, Bebek’te görüntülenen Boluğur’a soruldu. Muhabirlerin “Beddua ettiniz mi?” sorusunun ardından oyuncunun ne diyeceği merak edildi.
Kaynak: Habertürk
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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un iki yıl süren evliliği, boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.
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Özgü Kaya ile paylaştığı videoya gelen Merve Boluğur yorumu, Murat Dalkılıç’ın uzun bir açıklama yapmasına neden oldu.
Bu kez Merve Boluğur’a, eski eşinin sağlık sorunları üzerinden yapılan “ahı var” yorumları soruldu.
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