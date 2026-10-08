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Murat Dalkılıç Sert Çıkmıştı: Merve Boluğur’a “Eski Eşinize Beddua Ettiniz mi?” Sorusu!

Murat Dalkılıç Sert Çıkmıştı: Merve Boluğur’a “Eski Eşinize Beddua Ettiniz mi?” Sorusu!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
08.10.2026 - 12:31
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Yıllar önce biten evlilikleri hâlâ gündemde! Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur üzerinden kendisine yöneltilen bir yoruma uzun bir açıklamayla karşılık vermişti. Şarkıcı, sağlık sorunlarının eski evliliğiyle ilişkilendirilmesine de tepki göstermişti. Bu kez aynı konu, Bebek’te görüntülenen Boluğur’a soruldu. Muhabirlerin “Beddua ettiniz mi?” sorusunun ardından oyuncunun ne diyeceği merak edildi.

Kaynak: Habertürk

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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un iki yıl süren evliliği, boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un iki yıl süren evliliği, boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Bazı magazin hikâyeleri, ayrılıkla kapanmıyor! Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un ilişkisi de bunlardan biri. Birliktelikleri boyunca magazinin yakından takip ettiği çift, 24 Ağustos 2015’te Adile Sultan’da düzenlenen düğünle evlenmişti. Müzik ve televizyon dünyasının iki popüler ismini buluşturan tören, dönemin çok konuşulan düğünleri arasında yer almıştı. 

Ancak çiftin evliliği iki yıl sürdü. Ağustos 2017’de ayrılık kararını duyuran Dalkılıç, evliliklerini bir süredir kurtarmaya çalıştıklarını, sonunda bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Ayrılığa ilişkin olumsuz söylentileri reddeden şarkıcı, ilişkide yaşanan sorunların evliliklerine zarar vermeye başladığını belirtmiş; Boluğur’a birlikte geçirdikleri mutlu günler için teşekkür etmişti. 

11 Eylül 2017’de anlaşmalı olarak boşanan ikili, böylece resmen yollarını ayırdı. 

Fakat evliliklerinin sona ermesi, isimlerinin birlikte anılmasını bitirmedi. Özellikle sosyal medyada, Boluğur’un sonraki yıllardaki hayatı ve Dalkılıç’ın yeni ilişkileri üzerinden eski evliliklerine dair yorumlar yapılmaya devam etti.

Bu yorumların son örneği de Dalkılıç’ın sevgilisi Özgü Kaya ile yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı. Yıllar önce biten birliktelik, bu kez başka bir ilişkinin videosunun altında yeniden gündeme geldi.

Özgü Kaya ile paylaştığı videoya gelen Merve Boluğur yorumu, Murat Dalkılıç’ın uzun bir açıklama yapmasına neden oldu.

Özgü Kaya ile paylaştığı videoya gelen Merve Boluğur yorumu, Murat Dalkılıç’ın uzun bir açıklama yapmasına neden oldu.

Bir takipçi yorumu, eski evliliği yeniden tartışmaya açtı. Dalkılıç’ın Özgü Kaya ile paylaştığı videonun altına yazan bir kullanıcı, Boluğur nedeniyle şarkıcıya sempati duyamadığını ve şarkılarını dinlemediğini belirtti. Boluğur’un Acemi Cadı dönemindeki enerjisiyle sonraki görünümünü karşılaştıran kullanıcı, oyuncunun ağır şeyler yaşadığına inandığını savundu. Bunlar, kullanıcının kişisel yorumlarıydı. 

Dalkılıç ise bu değerlendirmeye sessiz kalmadı. Kendisi hakkında oluşturulan hikâyenin gerçeği yansıtmadığını söyleyen şarkıcı, “Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil” sözleriyle tepki gösterdi. İnsanların bilmedikleri olaylar hakkında varsayımlar ürettiğini savundu.

Açıklamasında sağlık sorunlarına da değinen Dalkılıç, bunların yıllar önceki ilişkisi üzerinden yorumlanmasını reddetti. “Bana Allah’ın sopasının indiği falan yok” diyerek yaşadığı sağlık sürecini bu şekilde açıklayanlara karşı çıktı. Şarkıcı ayrıca insanların kendi yaşadıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemesini eleştirdi ve takipçilerine başkalarının hayatlarıyla talep edilmeden bu kadar ilgilenmemelerini önerdi. 

Böylece Dalkılıç, yalnızca bir takipçinin eleştirisine değil, eski evliliği üzerinden yıllardır kendisine yöneltilen değerlendirmelere de karşılık vermiş oldu. Ancak açıklamasında ayrılığın perde arkasına ilişkin yeni bir olay anlatmadı; kamuoyunda kurulan hikâyeyi kabul etmediğini vurguladı.

Bu kez Merve Boluğur’a, eski eşinin sağlık sorunları üzerinden yapılan “ahı var” yorumları soruldu.

Bu kez Merve Boluğur’a, eski eşinin sağlık sorunları üzerinden yapılan “ahı var” yorumları soruldu.

Gözler bu kez Merve Boluğur’a çevrildi. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre oyuncu, Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini anlatan Boluğur, önce kariyeri ve yeni sezon planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Oyuncu, zaman zaman çalışmalar yaptığını belirtirken okuduğu yeni bir proje olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Şu sıralar sosyal medya üzerinden çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ardından muhabirler, Murat Dalkılıç’ın burnuyla ilgili yaşadığı sağlık sorunlarını ve sosyal medyada yapılan “Merve Hanım’ın ahı var” yorumlarını gündeme getirdi. Dalkılıç’ın açıklamalarının da hatırlatıldığı konuşmada Boluğur’a “Beddua ettiniz mi?” diye soruldu.

Boluğur, bu soruya ilişkin bir açıklama yapmadı. Yalnızca “İyi akşamlar” diyerek oradan ayrıldı.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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