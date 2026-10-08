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Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz Öğrenci Oldu: İşte Yeni Hayatı!

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz Öğrenci Oldu: İşte Yeni Hayatı!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
08.10.2026 - 12:48
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Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden Şule Çoban'a hayat veren Ecem Öz, bu kez hayatındaki yeni bir dönemle gündemde. Nişantaşı'nda görüntülenen genç oyuncu, oyunculuğun yanında eğitimine de devam ettiğini anlattı. Ecem Öz'ün hikâyesine ve hayallerine birlikte bakalım.

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Ecem Öz, Arka Sokaklar'daki Şule Çoban karakteriyle tanınıyor.

Ecem Öz, Arka Sokaklar'daki Şule Çoban karakteriyle tanınıyor.

Ecem Öz, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a daha 14 yaşındayken girdi. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban karakterine hayat veren genç oyuncu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Televizyon kariyerinden önce çeşitli reklam filmlerinde de rol alan Öz, oyunculuğa küçük yaşta başlayan isimlerden biri oldu.

Ecem Öz, Nişantaşı'nda görüntülendi: Oyunculuk ve okulu bir arada yürütüyor.

Ecem Öz, Nişantaşı'nda görüntülendi: Oyunculuk ve okulu bir arada yürütüyor.

Ecem Öz, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanında eğitimine de devam ediyor.

Aktarılanlara göre Öz, yönetmenlik okuyor ve okul hayatının çok yoğun geçtiğini söylüyor.

Ecem Öz'ün en büyük hayali: Yönetmen olup kendi kısa filmini çekmek.

Ecem Öz'ün en büyük hayali: Yönetmen olup kendi kısa filmini çekmek.

Ecem Öz'ün en büyük isteği, kameranın arkasına geçmek. Yönetmen olmak isteyen genç oyuncu, bir gün kendi kısa filmini çekmeyi hayal ediyor.

Yani Arka Sokaklar'ın Şule'sini ekranda izlemeye devam edeceğiz ama yakında onu bir yönetmen koltuğunda da görebiliriz.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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