Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz Öğrenci Oldu: İşte Yeni Hayatı!
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Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden Şule Çoban'a hayat veren Ecem Öz, bu kez hayatındaki yeni bir dönemle gündemde. Nişantaşı'nda görüntülenen genç oyuncu, oyunculuğun yanında eğitimine de devam ettiğini anlattı. Ecem Öz'ün hikâyesine ve hayallerine birlikte bakalım.
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Ecem Öz, Arka Sokaklar'daki Şule Çoban karakteriyle tanınıyor.
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Ecem Öz, Nişantaşı'nda görüntülendi: Oyunculuk ve okulu bir arada yürütüyor.
Ecem Öz'ün en büyük hayali: Yönetmen olup kendi kısa filmini çekmek.
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