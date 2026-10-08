Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz Öğrenci Oldu: İşte Yeni Hayatı!

Ecem Öz'ün en büyük isteği, kameranın arkasına geçmek. Yönetmen olmak isteyen genç oyuncu, bir gün kendi kısa filmini çekmeyi hayal ediyor.

Yani Arka Sokaklar'ın Şule'sini ekranda izlemeye devam edeceğiz ama yakında onu bir yönetmen koltuğunda da görebiliriz.