Semiramis Pekkan'ın Oğlu Zoran Lalvani Evlendi: Lalvani Ailesinin Serveti Gündeme Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Semiramis Pekkan, oğlu Zoran Lalvani’nin düğünüyle yaşadığı mutluluğu paylaşmıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren Zoran, Avusturyalı Zoé ile evlendi. Bu mutlu haber, Pekkan’ın Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile geçmişte yaşadığı evliliği de yeniden hatırlattı. Patronlar Dünyası’ndan Burçin Uysal’ın haberinde, ailenin elektronik sektöründen turizm yatırımlarına uzanan hikâyesi anlatıldı. Gelin, önce Semiramis Pekkan’ın evliliğine, ardından oğlunun düğününe ve Lalvani ailesinin servetine bakalım.
Kaynak: Patronlar Dünyası/ Burçin Uysal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani’nin evliliği 1987’de başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözlerden uzak yaşayan Zoran Lalvani, Avusturyalı Zoé ile evlendi.
Lalvani ailesinin servetinin arkasında elektronik, sağlık ve turizm yatırımları var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın