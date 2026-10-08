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Semiramis Pekkan'ın Oğlu Zoran Lalvani Evlendi: Lalvani Ailesinin Serveti Gündeme Geldi!

Semiramis Pekkan'ın Oğlu Zoran Lalvani Evlendi: Lalvani Ailesinin Serveti Gündeme Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 15:31
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Semiramis Pekkan, oğlu Zoran Lalvani’nin düğünüyle yaşadığı mutluluğu paylaşmıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren Zoran, Avusturyalı Zoé ile evlendi. Bu mutlu haber, Pekkan’ın Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile geçmişte yaşadığı evliliği de yeniden hatırlattı. Patronlar Dünyası’ndan Burçin Uysal’ın haberinde, ailenin elektronik sektöründen turizm yatırımlarına uzanan hikâyesi anlatıldı. Gelin, önce Semiramis Pekkan’ın evliliğine, ardından oğlunun düğününe ve Lalvani ailesinin servetine bakalım.

Kaynak: Patronlar Dünyası/ Burçin Uysal

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Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani’nin evliliği 1987’de başladı.

Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani’nin evliliği 1987’de başladı.

Semiramis Pekkan, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin oğulları Zoran, 1988’de dünyaya geldi. Pekkan ve Lalvani’nin evliliği 1996’da sona erse de boşanma, aralarındaki bağı tamamen koparmadı. İkili, sonraki yıllarda da aile olarak bir araya gelmeyi sürdürdü.

Pekkan, geçmişte bu ilişkisini anlatırken Londra’da boşandıklarını, ancak ayrılığın ardından da birlikteliklerini bir süre devam ettirdiklerini söylemişti. Dolayısıyla onların hikâyesi, nikâh ve boşanma tarihleriyle sınırlı kalmadı. 

Bu evliliğin Pekkan için annelik açısından da özel bir yeri vardı. Sanatçı, daha önce oğlu Emir’i henüz beş yaşındayken kaybetmişti. Yeniden çocuk sahibi olma isteğini anlatırken, Gulu Lalvani’nin önceki evliliğinden çocukları bulunmasının kendi kararında etkili olduğunu dile getirmişti. Zoran’ın hayatındaki yerini ise “Emir’i kaybettim ama o bana Zoran’ı verdi” sözleriyle ifade etmişti.

Gözlerden uzak yaşayan Zoran Lalvani, Avusturyalı Zoé ile evlendi.

Gözlerden uzak yaşayan Zoran Lalvani, Avusturyalı Zoé ile evlendi.

Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani’nin oğulları Zoran, hayatını Zoé Springer ile birleştirdi. Ailesinin tanınmışlığına rağmen özel hayatını fazla ön plana çıkarmayan Zoran’ın düğünü de sade bir törenle gerçekleşti.

Burçin Uysal’ın haberinde Avusturyalı olduğu belirtilen Zoé’nin, iş hayatının yanında dalış ve at binmeyle ilgilendiği aktarıldı. Düğünün sadeliğinin gelinin tercihi mi yoksa çiftin ortak kararı mı olduğu konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.

Semiramis Pekkan, oğlunun evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Onu sevdiği kadınla yan yana görmenin kendisine bir anne olarak tarif etmekte zorlandığı duygular yaşattığını anlattı. Çifte mutluluk dileyen sanatçı, paylaşımında “Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun” ifadelerini kullandı.

Lalvani ailesinin servetinin arkasında elektronik, sağlık ve turizm yatırımları var.

Lalvani ailesinin servetinin arkasında elektronik, sağlık ve turizm yatırımları var.

Zoran’ın babası Gulu Lalvani, 1939’da Karaçi’de doğdu. Ailesinin Hindistan’a taşınmasının ardından Bombay’da büyüdü. İş hayatındaki büyük adımını ise 1958’de kurulan Binatone ile attı.

Hong Kong’dan radyo ve tüketici elektroniği ürünleri ithal ederek büyüyen şirket, ilerleyen yıllarda özellikle kablosuz telefonlarıyla uluslararası alanda tanındı. Binatone adı da ailenin kız kardeşi Bina’dan geliyor.

Gulu Lalvani’nin serveti için geçmişte yayımlanan tahminler de dikkat çekiyor. Burçin Uysal’ın aktardığına göre, 2003’te bir İngiliz zenginler listesinde serveti 150 milyon sterlin, 2008’de ise 435 milyon sterlin olarak hesaplandı. Bu rakamlar, ilgili yıllara ait tahminleri gösteriyor.

Lalvani, elektronik sektöründen elde ettiği birikimi gayrimenkul ve turizm yatırımlarına da taşıdı. Tayland’ın Phuket adasındaki Royal Phuket Marina, bu alandaki önemli projelerinden biri oldu.

Ailenin iş dünyasındaki faaliyetleri Gulu Lalvani ile sınırlı değil. Kardeşi Kartar Lalvani, vitamin ve sağlık ürünleri şirketi Vitabiotics ile tanınıyor. Kartar’ın oğlu Tej Lalvani, bu şirketin yönetiminde yer alırken Gulu’nun önceki evliliğinden oğlu Dino Lalvani de Binatone’un yönetimini üstlendi. Böylece Lalvani soyadı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketleriyle anılır hale geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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