Semiramis Pekkan'ın Oğlu Zoran Lalvani Evlendi: Lalvani Ailesinin Serveti Gündeme Geldi!

Semiramis Pekkan, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin oğulları Zoran, 1988’de dünyaya geldi. Pekkan ve Lalvani’nin evliliği 1996’da sona erse de boşanma, aralarındaki bağı tamamen koparmadı. İkili, sonraki yıllarda da aile olarak bir araya gelmeyi sürdürdü.

Pekkan, geçmişte bu ilişkisini anlatırken Londra’da boşandıklarını, ancak ayrılığın ardından da birlikteliklerini bir süre devam ettirdiklerini söylemişti. Dolayısıyla onların hikâyesi, nikâh ve boşanma tarihleriyle sınırlı kalmadı.

Bu evliliğin Pekkan için annelik açısından da özel bir yeri vardı. Sanatçı, daha önce oğlu Emir’i henüz beş yaşındayken kaybetmişti. Yeniden çocuk sahibi olma isteğini anlatırken, Gulu Lalvani’nin önceki evliliğinden çocukları bulunmasının kendi kararında etkili olduğunu dile getirmişti. Zoran’ın hayatındaki yerini ise “Emir’i kaybettim ama o bana Zoran’ı verdi” sözleriyle ifade etmişti.