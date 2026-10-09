article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Samar Dadgar'ın Acı Günü: 3 Yaşındaki Yeğeni Liam Hayatını Kaybetti

Samar Dadgar'ın Acı Günü: 3 Yaşındaki Yeğeni Liam Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın ailesi büyük bir acı yaşıyor. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samar Dadgar ile Özcan Deniz, 2023'te sade bir törenle evlendi.

Samar Dadgar ile Özcan Deniz, 2023'te sade bir törenle evlendi.

İranlı modacı Samar Dadgar ile şarkıcı Özcan Deniz, 2023'te Ocak ayında evlendi. Aralarında 22 yaş fark bulunan çift, nikâhını sade bir törenle kıydı.

Özcan Deniz, bir televizyon programında eşiyle yıllar önce tanıştıklarını, Dadgar'ın o zaman 20 yaşında olduğunu ve yaş farkı yüzünden ilişkiye mesafeli yaklaştığını anlatmıştı. Aradan geçen yıllarda yolları yeniden kesişen çift, evlenerek hayatını birleştirdi.

Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini duyurdu.

Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini duyurdu.

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı bu sabaha karşı kaybettiklerini duyurdu. Kendisini arayan, soran ve acıyı paylaşanlara teşekkür eden Dadgar, şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını da belirtti.

Liam'ın ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın