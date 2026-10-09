Samar Dadgar'ın Acı Günü: 3 Yaşındaki Yeğeni Liam Hayatını Kaybetti
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Şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın ailesi büyük bir acı yaşıyor. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Samar Dadgar ile Özcan Deniz, 2023'te sade bir törenle evlendi.
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Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı kaybettiğini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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