Samar Dadgar'ın Acı Günü: 3 Yaşındaki Yeğeni Liam Hayatını Kaybetti

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki yeğeni Liam'ı bu sabaha karşı kaybettiklerini duyurdu. Kendisini arayan, soran ve acıyı paylaşanlara teşekkür eden Dadgar, şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını da belirtti.

Liam'ın ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.