Melike Şahin Anne Oldu: Sağlıklı Bir Erkek Bebek Dünyaya Getirdi!
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Melike Şahin, kendine has sesiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.
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Melike Şahin, yaklaşık 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.
Melike Şahin hamileliğini duyurdu, bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.
Oda TV'nin haberine göre, Melike Şahin anne oldu: Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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