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Melike Şahin Anne Oldu: Sağlıklı Bir Erkek Bebek Dünyaya Getirdi!

Melike Şahin Anne Oldu: Sağlıklı Bir Erkek Bebek Dünyaya Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 08:31
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Sevilen şarkıcı Melike Şahin, hayatının en güzel gününü yaşıyor. Uzun süredir merakla beklenen haber geldi ve Şahin, eşi Sedat Arpalık ile birlikte anne baba oldu. Önce Melike Şahin'e, ardından evliliğine, hamilelik sürecine ve doğum haberine birlikte bakalım.

Kaynak: Oda TV

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Melike Şahin, kendine has sesiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.

Melike Şahin, kendine has sesiyle Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Melike Şahin, müziğe lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017'ye kadar Baba Zula'nın vokalistliğini yaptı.

Bi' Fırlatsam, Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum ve Kara Orman gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2021'de Merhem, 2024'te Akkor albümlerini çıkaran Şahin, O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda da yer aldı.

Melike Şahin, yaklaşık 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.

Melike Şahin, yaklaşık 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile 2023'te evlendi.

Melike Şahin, yaklaşık 6 yıl birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023'te dünyaevine girdi. Evliliklerini sosyal medya üzerinden duyuran çift, hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

Arpalık'ın iş dünyasında çalıştığı biliniyor. Aralarındaki yaş farkı zaman zaman konuşulsa da Arpalık'ın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için bu konuda doğrulanmış bir bilgi yok.

Melike Şahin hamileliğini duyurdu, bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.

Melike Şahin hamileliğini duyurdu, bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.

Şahin, hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetini ise Temmuz 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde okunan duygusal bir mektupla açıkladı. Mektupta dinleyicilere, söylediği şarkıların kendisine ve karnındaki oğluna şifa olmasını dilediğini yazdı.

Doğum öncesi son konserini 13 Ağustos'ta yine Harbiye'de verdi.

Oda TV'nin haberine göre, Melike Şahin anne oldu: Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Oda TV'nin haberine göre, Melike Şahin anne oldu: Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Şarkıcı Melike Şahin, anne oldu. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına vereceği isim henüz belli değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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