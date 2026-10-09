Melike Şahin Anne Oldu: Sağlıklı Bir Erkek Bebek Dünyaya Getirdi!

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Melike Şahin, müziğe lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak başladı. 2017'ye kadar Baba Zula'nın vokalistliğini yaptı.

Bi' Fırlatsam, Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum ve Kara Orman gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2021'de Merhem, 2024'te Akkor albümlerini çıkaran Şahin, O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda da yer aldı.