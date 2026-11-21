Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, çıkışının ardından yoğun ilgi gördü. Analiz platformu Sensor Tower, ön siparişler ve ilk gün satışlarından elde edilen gelirin 2,36 milyar dolara ulaştığını, perşembe günü geç saatler itibarıyla 24,58 milyon kopya satıldığını tahmin etti. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunulan oyun, 2013'te çıkan Grand Theft Auto V'in ardından ana oyunlar arasındaki 13 yıllık arayı sonlandırdı.