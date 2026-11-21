ABD'de Polis Departmanları GTA 6 Oynayan Oyunculara Seslendi
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ABD'de birden fazla polis departmanı, sosyal medya hesaplarından GTA 6 oynayan oyunculara seslendi. Atlanta, Aurora ve Denver gibi şehirlerin polisleri, oyundaki eylemlerin gerçek hayatta suç sayıldığını hatırlattı. Departmanların bazıları mesajını espriyle verdi.
Atlanta polisinden oyunculara mesaj.
Aurora polisi altı yıldızı hatırlattı.
Denver polisi koltuktan oynayın dedi.
Florida ve Teksas polisinden de uyarı.
Tahmini gelir 2,36 milyar dolar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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