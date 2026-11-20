GTA 6 Heyecanı E-Ticarete Yansıdı: PS5 Satışları Yüzde 88 Arttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır beklenen GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Oyunun yarattığı heyecan alışveriş sepetlerine de yansıdı. Hepsiburada'nın paylaştığı verilere göre 9-18 Kasım arasında oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 satışları yüzde 88 arttı. Sitede GTA 6 aramaları ise yüzde 654 yükseldi.
Çıkış günü için izin planlarının sosyal medyada konuşulduğu oyun; konsoldan oyun koluna, ağ ürünlerinden dijital oyun koduna kadar pek çok ürünün satışını hareketlendirdi.
En büyük artış PlayStation 5'te görüldü.
Oyuncular yalnızca konsol almadı, ekipmanlarını da yeniledi.
GTA 6 aramaları yüzde 654 arttı.
Aramalar mesai saatinde zirve yaptı.
Konsol siparişlerinde Konya, Manisa, Diyarbakır ve Tekirdağ öne çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın