Yıllardır beklenen GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Oyunun yarattığı heyecan alışveriş sepetlerine de yansıdı. Hepsiburada'nın paylaştığı verilere göre 9-18 Kasım arasında oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 satışları yüzde 88 arttı. Sitede GTA 6 aramaları ise yüzde 654 yükseldi.

Çıkış günü için izin planlarının sosyal medyada konuşulduğu oyun; konsoldan oyun koluna, ağ ürünlerinden dijital oyun koduna kadar pek çok ürünün satışını hareketlendirdi.