GTA 6 Çıktı! Peki Türk Dizileri Vice City'de Geçseydi Nasıl Görünürdü?
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Yıllardır beklenen Grand Theft Auto VI, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Biz de oyunun çıkışıyla birlikte şu sorunun peşine düştük. Her hafta izlediğimiz Türk dizileri GTA evrenine taşınsaydı afişleri nasıl görünürdü? Yeraltı’ndan Tuzlu Kahve’ye sekiz dizinin orijinal afişini Vice City esintili yorumlarıyla yan yana getirdik.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Yeraltı, Vice City’ye taşınmaya en hazır dizi olabilir.
2. Uzak Şehir’de konağın adresi aynı, manzarası bambaşka.
3. Kızılcık Şerbeti’nde aile pozu sahile taşınıyor.
4. Taşacak Bu Deniz, haritanın kıyı kasabası olurdu.
5. Teşkilat’ın afişi görev ekranına hazır.
6. Güller ve Günahlar’da kırmızı gül Vice City’ye de geliyor.
7. Sevdiğim Sensin’in düğün selfiesi de GTA evrenine taşındı.
8. Tuzlu Kahve’de fincanlar bu kez sahilde doluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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