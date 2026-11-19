Orijinal afişin geniş, gri gökyüzü bu kez pembe, mor ve turuncuya dönüyor. Karakterlerin arkasında kayalık bir kıyı, ahşap bir ev ve uzakta bir deniz feneri beliriyor. Sekiz afiş arasında en belirgin manzara değişimlerinden biri burada. Şehir merkezinden çıkıp kıyı yolunu takip etsek, bu kadronun karşımıza çıkacağı yer tam da burası olurdu.