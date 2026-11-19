Beyaz zemin üzerine hazırlanan formanın göğüs kısmında mor renkli iki yatay şerit bulunuyor. Samsunspor arması ve Hummel logosu bu şeritlerin ortasında yer alıyor. Formanın yan bölümlerinde gün batımı renkleri eşliğinde palmiye ağacı silüetleri var ve bu detaylar GTA serisinin ikonik Vice City atmosferini yansıtıyor.