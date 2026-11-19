Samsunspor'un GTA 6'ya Özel Formasında Palmiyeler ve "55" Detayları Dikkat Çekiyor
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Samsunspor, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte Samsun City adını verdiği özel tasarım bir forma hazırladı. Kulübün resmi internet mağazasında satışa çıkan formanın sırtında Samsun'un plaka kodu yazıyor. Limited Edition olarak üretilen formanın yan bölümlerinde ise bir oyun atmosferini yansıtan detaylar var.
Vice City esintisi formaya yansıdı.
Sırtta 55 numarası var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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